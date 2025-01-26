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校園網路不設防？桃園教室電腦竟可直通色情網站

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議員黃敬平接獲陳情，發現有學生在學校上資訊課程，竟可連上遊戲網站，部分網頁甚至有色情廣告。桃園市教育局表示，已建議教育部更新、增加網路黑名單。圖／黃敬平提供
桃園市議員黃敬平接獲陳情，發現有學生在學校上資訊課程，竟可連上遊戲網站，部分網頁甚至有色情廣告。桃園市教育局表示，已建議教育部更新、增加網路黑名單。圖／黃敬平提供

現今電腦、手機上網普及，未成年人恐輕易接觸色情訊息，桃園市議員黃敬平更接獲陳情，發現有學生在學校上資訊課程，竟可連上遊戲網站，部分網頁甚至有色情廣告。桃園市教育局表示，各縣市校園網路服務皆屬教育部學術網路，對暴力及色情網站存取限制均設有防護系統，市府也已建議教育部更新、增加網路黑名單。

黃敬平表示，根據陳情教師提供在資訊教室內拍攝的影片，校園電腦可透過google搜尋18禁相關字眼，並且進入網站瀏覽，同時有許多免費網站也充斥著色情網站的廣告。

黃敬平表示，日前報載台北市某高工公務電腦內存有色情影片，並且遭到學生拍照截圖流傳，足見校園內的數位防護是有漏洞的，尤其國中小都有資訊課，教師不可能永遠將電腦設定成教師教學的主控畫面，一定會有讓學生自由使用電腦的時段，若校園網路不設防，就可能讓學生在校園接觸不當資訊。

黃敬平表示，當公用電腦會自動跳出色情網頁或不當的情色暴力網頁，代表上一位使用者有意或不經意的瀏覽過的足跡，值得家長與老師注意，呼籲市府教育局及智慧城鄉發展會委員會，正視校園網路資訊，以防未成年學子接觸色情資訊，甚至不當成癮。

教育局表示，各縣市的校園網路服務皆屬教育部學術網路範圍，針對暴力和色情的網站存取限制，教育部設有青少年不當存取防護系統可以阻擋，並持續增加網站黑名單及優化阻擋效果，市府已建議教育部更新、增加網路黑名單。

教育局表示，桃園市除與各縣市皆有使用教育部防護機制外，對於遊戲類及色情類的網站，亦已購置網路防護及阻擋軟體系統，設置額外保護機制，降低學生過早接觸不當資訊的機會。

校園 網路 色情網站

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