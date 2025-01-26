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春節走春新選擇 勇闖大肚山、王功體驗蚵農日常

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
彰化縣的王功蚵藝文化協會結合環境與當地文化，帶領學員走入生態豐富的潮間帶，認識潮間帶的豐富生態、觀察潮間帶生物覓食、活動過程。圖／彰化縣王功蚵藝文化協會提供
彰化縣的王功蚵藝文化協會結合環境與當地文化，帶領學員走入生態豐富的潮間帶，認識潮間帶的豐富生態、觀察潮間帶生物覓食、活動過程。圖／彰化縣王功蚵藝文化協會提供

隨著極端天氣、氣候變遷、全球暖化等環境議題受到關注，近年也出現愈來愈多的環境教育場域，教育部辦理「環境學習中心校外教學推廣計畫」補助公務機關、公私立大專校院、民間非營利團體，協助辦理具有環境教育意涵的校外教學活動，讓學生體驗活潑、互動的環境教育。教育部表示，春節期間除了一家團圓，不妨將走春行程安排在充滿綠意的環境教育場域，讓新春假期不僅是親友團聚的時光，也成為親近大自然的時刻。

台中都會公園不僅是居民休閒遊憩的重要場所，同時也是環境教育場域，內政部國家自然公園管理處辦理「勇闖大肚山」課程，透過卡牌遊戲讓學生對大肚山的環境及作物有初步了解，並進一步至園區的環教農場進行體驗，一窺農場生態。彰化縣的王功蚵藝文化協會則是結合環境與當地文化，帶領學員走入生態豐富的潮間帶，體驗蚵農的日常作業、認識養蚵作業與環境的影響，並藉由從產地到餐桌，手作在地日常飲食蚵料理，在互動體驗中學習低碳飲食。

教育部表示，春節是一個闔家團聚的時刻，台灣有非常多的環境教育場域，適合大小朋友利用春節期間一同前往，把目光從3C產品移到綠意盎然的自然環境，享受大自然的美好，同時透過環境教育場域讓更多人認識台灣豐富的生態，意識到環境面臨的挑戰及課題。

此外，教育部也提醒出遊的民眾，走訪各環境教育場域時，除了留意自身安全，也要記得攜帶水壺、環保袋、環保餐具，善用大眾交通工具或自行車，降低出遊時的碳足跡，實踐低碳旅遊。

教育部 春節

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