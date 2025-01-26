聽新聞
0:00 / 0:00

校園會客室／克服語障 張嘉錄孕育小說書人

聯合報／ 記者簡慧珍／專訪
彰化縣朝興國小教師張嘉錄鼓勵學生創作，要留給學生美好回憶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣朝興國小教師張嘉錄鼓勵學生創作，要留給學生美好回憶。記者簡慧珍／攝影

彰化縣朝興國小教師張嘉錄曾是語言障礙生，被霸凌的求學過程讓他立志當教育提燈者，願意用更多時間找解決方案，啟動特殊生的學習樂趣，而不是當「教室客人」。他還自製教材期許「打包課程，行走彰化」，盼藉由閱讀教育改變學子的一生。

「我的童年校園生活…更是一部獨角戲。」張嘉錄回顧，因先天構音障礙，求治無解，在早期相對封閉的社會，成為被嘲笑、排擠的對象。直到五年級有說話課，他花一周時間認真閱讀西遊記，在說話課鼓起勇氣上台分享故事，台下仍是陣陣竊笑，但張嘉錄自覺像「踩著觔斗雲的說書人」。

國小高年級兩年說話課也改變張嘉錄，決定當老師幫助有相同遭遇的孩子。克服語障的他，自北師院畢業如願踏入杏壇，做教育行政工作卅八年，五年前力辭教導主任一職重當導師。

「我沒忘記投身教育的初衷。」張嘉錄說，曾遭霸凌的切身之痛歷歷在目，無論行政或班級經營他都努力建構以愛為核心的教育環境，每個班級多少有一、兩名個性或身心特別的孩子，他思索方法引導，例如設計「三國華容道益智桌遊」和角色扮演，歷經一年，罹患選擇性緘默症的學童終於像他當年，站上講台當小小說書人。

由於曾有語障，張嘉錄特別喜愛講故事，語文閱讀課時穿古裝扮諸葛亮為小朋友說書，期待學生愛上閱讀，願讀、能寫、會說還要敢說，養成全方位語文能力。他把專書導讀、益智桌遊、美術創作、影片剪輯和個人教學經驗系統化，樂於分享成果，活力創意的教育熱忱榮獲今年全國SUPER教師獎的首獎。

張嘉錄說，最大欣慰就是看到孩子在改變，希望幫助學生奠定成功的基石。

教師 桌遊

延伸閱讀

批立院下班前送選罷法 卓榮泰：旁門左道 霸凌公務員

批交通部霸凌偏鄉交通 黃建賓：為藏錢卡花東雙軌？

卓榮泰喊凍結地方補助五成 江怡臻批中央帶頭霸凌地方政府

霸凌畫面曝！8歲女童遭多同學騎脖子、砸頭撞桌 老師全程低頭改作業

相關新聞

校園會客室／克服語障 張嘉錄孕育小說書人

彰化縣朝興國小教師張嘉錄曾是語言障礙生，被霸凌的求學過程讓他立志當教育提燈者，願意用更多時間找解決方案，啟動特殊生的學習...

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

文化部悼藝術家林惺嶽 為建構台灣美術史有先驅性貢獻

藝術家林惺嶽7日凌晨辭世，享壽87歲。文化部今天在臉書粉專發文追悼，林惺嶽在藝術史領域投入心血，進行台灣美術史書寫，為建...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

減輕僑生思鄉之情 教育部辦春節聯歡活動一起祭祖圍爐

春節假期今天開始，但不少在台就讀的僑生無法返鄉過節。為協助在台僑生於春節期間能夠更了解、體驗並傳承傳統文化，教育部國教署...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。