文化部悼藝術家林惺嶽 為建構台灣美術史有先驅性貢獻

藝術家林惺嶽7日凌晨辭世，享壽87歲。文化部今天在臉書粉專發文追悼，林惺嶽在藝術史領域投入心血，進行台灣美術史書寫，為建構台灣美術史作出了先驅性貢獻。文化部將呈請總統明令褒揚，肯定林惺嶽對台灣藝術的卓越貢獻。

林惺嶽不僅是畫家，文化部說，更是美術教育、文化評論與藝術史研究的集大成者，參與台灣當代藝術建構過程，以豐沛創作能量和敢言直諫性格，訴說台灣文化獨特的藝術主體性，林惺嶽對台灣風景意境的細緻描繪，為台灣本土意象留下了深刻印記。

林惺嶽1939年出生於台中市，1965年畢業於台灣省立師範大學藝術系（今國立台灣師範大學美術系）。畢業後，他曾先後於彰化縣伸港國中與嘉義縣私立協同高中任教，並在課餘專心於繪畫創作，逐漸形成獨特的超寫實主義畫風。1975年，林惺嶽前往西班牙，透過畫遊增進繪畫技藝，策畫與西班牙藝術家的交流展，為我國文化外交奠定了重要基礎。

「問我為什麼畫溪流、畫石頭？因為在我小時候，只有大自然對我包容。」林惺嶽從超現實主義及魔幻寫實風格出發，用藝術重新檢視生命歷程，是其將西方現代主義在地化的關鍵。

文化部表示，強化色彩、避免過度裝飾，造就林惺嶽獨樹一格的畫風，傳達藝術家對家鄉的情感，關心社會、眷戀母土的核心價值，如同林惺嶽的巨作《濁水溪》觸動觀者的心緒，懸掛於總統府台灣虹廳懸的作品《國鳥駕到》與《天佑花蓮》。

林惺嶽代表作品《龜山島》、《東北角海岸》、《濁水溪》等以台灣風景為題，多幅畫作如《木瓜觀音》、《歸鄉》、《寧靜的山谷》展現他對台灣土地與自然景觀的深厚情感，分別由國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館典藏。2019年獲得第41屆「吳三連獎」藝術-西畫類獎項、2024年獲海洋委員會「海洋文化獎」。

文化部表示，在藝術史領域，林惺嶽投入心血進行台灣美術史書寫，於1986年發表《臺灣美術風雲40年》，並於1991年參與藝術家出版社《臺灣美術全集》籌備，1997年發表《渡越驚濤駭浪的臺灣美術》，為建構台灣美術史作出了先驅性貢獻。

文化部表示，一起緬懷林惺嶽以畫筆為台灣留下永恆魔幻寫實風景、以書寫建立宏觀視野的台灣藝術脈絡，引領台灣美術運動前行，其無懼命運、不畏逆境，堅持對台灣歷史與人文社會的關懷，展現屬於創作者世代意識的格局與氣魄，也激勵無數後輩在創作路上堅持到底。