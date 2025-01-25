減輕僑生思鄉之情 教育部辦春節聯歡活動一起祭祖圍爐

春節假期今天開始，但不少在台就讀的僑生無法返鄉過節。為協助在台僑生於春節期間能夠更了解、體驗並傳承傳統文化，教育部國教署補助辦理「114年度僑生春節聯歡活動」，促進僑生間的交流，同時體驗並了解傳統春節文化。

國教署說，本次活動由新北市私立莊敬工家、高雄市私立中山工商、高雄市私立三信家商等多校申請補助辦理「114年度僑生春節祭祖聯歡活動」，並為在台僑生規畫5大方向文化活動，「春節祭祖儀式」向祖先表達敬意與感謝的儀式，藉由獻上敬意的儀式，延續傳統文化。

國教署也說，春節聯歡活動有各種形式的聯歡表演，包括辦理傳統舞蹈、歌唱、戲劇表演等，像是獅舞、龍舞等表演，讓與會者更深入地了解和體驗春節文化；「文化交流與互動」提供僑生間以及讓僑生與在地社群文化交流機會，能分享彼此的經歷，討論各自對春節的理解，並加深對家鄉文化的認同。

再者，國教署也說，「教育與學習」則包含文化教育的元素，如介春節傳統習俗、年夜飯的意義等，幫助僑生了解春節相關歷史文化背景；「情感支持」則是對於在外求學或生活的華僑學生活動提供情感支持，讓他們感受到來自家鄉的溫暖和關懷，減輕思鄉之情。

國教署表示，活動是為了讓僑生在學習和生活之餘，能夠保持對台灣文化的熱愛與認同，同時緩解在海外的孤單感和思鄉情懷，不僅強調春節的節日慶典，還幫助僑生們建立聯繫，促進情感上的支持和文化上的認同。