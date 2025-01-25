陸生學士班招生 今年恢復難

賴清德總統去年就職時曾主動呼籲陸方開放大陸學位生來台，教育部也表示欲於今年恢復暫停五年的陸生學士班招生簡章。但私校人士指出，根據過往慣例，都會在一月召開簡章會議，才能於五月如期推出簡章，但截至本月底都未有消息。學界對於今年恢復陸生學士班招生，也多不樂觀。

根據教育部規畫，一一四學年陸生學士班應於五月公布簡章、七月放榜，但招生期程，仍須透過陸聯會及陸方招生服務中心進行協商。

據了解，教育部國際司今年在辦理港澳及兩岸教育相關事務的業務費僅編列約八十六萬元，不僅預算極低。有私校人士表示，依照過往慣例，若要在五月發布簡章，一月要先召開簡章會議，目前私校均未接獲消息，重啟簡章條件要談妥，都沒談如何重啟。陸生聯招會總幹事余兆棠則證實「還沒召開。」也未預計何時召開，尚未接獲教育部指示。

實踐大學前校長陳振貴表示，陸客屬兩岸觀光互利層面，以成年人為主；而陸生是來台接受台灣的民主教育，屬官方性決策。兩岸會採用比較嚴格的標準作政治性考量，因而相對較難，得看年後兩岸關係是否有正向發展或突破，否則五月能否提供學士班招生簡章仍是撲朔迷離，雖然期待，但不太樂觀。

世新大學副校長李功勤評估，陸方恐怕無意願談，國民黨去年訪陸會見國台辦等單位，我方提出希望恢復開放陸生學位生來台，陸方回「台灣政府有善待陸生嗎？」台灣已給予陸生健保等待遇，但陸方仍會考量整體情勢。