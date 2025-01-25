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青年百億圓夢計畫不能赴陸 官員：安全較重要

聯合報／ 記者許維寧張博瑞陳恩惠／連線報導
教育部青年發展署籌辦９個月的「青年百億海外圓夢基金計畫」，由總統賴清德正式啟動。記者陳恩惠／攝影
教育部青年發展署籌辦９個月的「青年百億海外圓夢基金計畫」，由總統賴清德正式啟動。記者陳恩惠／攝影

教育部推動青年百億海外圓夢基金計畫，即日起正式啟動，分成提供青年赴國際組織、智庫見習培訓的「海外翱翔組」，以及鼓勵創意提案的「築夢工場組」，每案最高補助二百萬元，十五歲至卅歲青年都能申請，總名額超過八百個，即日起至三月十四日開放申請。第二梯次則為五月一日至六月廿日。

青年署副署長諶亦聰提醒，學生提案計畫不得前往外交部列為紅色、橙色警示地區或國家，因此不得前往中國大陸，並強調安全為要。

青年百億海外圓夢基金分為築夢工場組與海外翱翔組，其中築夢工場組開放青年自主提案，規畫二周至一年企畫書，每案最高補助二百萬元，預計開放二百個名額。

海外翱翔組則由部會與民間單位合作，提供十大主題，共八十五案、六一○個申請機會，每案最高補助一五○萬。如可到日本動物園學習動物保育、到義大利學習廚藝、或到瑞典參與環境永續組織的蹲點等。

教育部表示，第一梯次申請時間自即日起至三月十四日、第二梯次申請自五月一日至六月廿日，以書面和面談方式審查提案；今年也設定「環境永續」旗艦計畫，可前往美國加州學習氣候模型操作與數據分析等機會，預定提供六○個以上圓夢機會。

賴總統昨出席啟動記者會致詞時以閩南語表示「有夢最美，希望相隨」，盼透過年輕人的夢想與勇氣，讓社會更進步、國家更好。未來也會開放名額，歡迎邦交國的孩子提出或參與台灣政府的計畫。

諶亦聰表示，計畫訂有追回款項機制，若申請者未按計畫執行，未履行項目、有違法等狀況，會視實際狀況和情節輕重追回補助款，且未來不得再申請。申請者回國後也需執行成果分享。

諶亦聰還說，提出經費規畫也是申請者的任務，需說明申請多少金額、如何使用，如用於翻譯、業師、語言檢定等，「不要想拿來買名牌包、股票，或搭商務艙」。

教育部 補助款 青年

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