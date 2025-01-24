一月未開簡章會議 學界憂今年復招陸生學位生不樂觀

總統賴清德去年就職時主動呼籲陸方開放大陸學位生來台，教育部也表示欲於今年恢復暫停五年的陸生學士班招生簡章。但私校人士指出，根據陸生暫停來台前的慣例，都於一月召開簡章會議，才能於五月如期推出簡章，但截至一月底農曆年前仍未有消息。學界也表示，今年恢復陸生學士班招生，不容樂觀。

教育部日前規劃一一四學年陸生學士班於五月公布簡章、七月放榜，但招生期程，仍須透過陸聯會及陸方招生服務中心進行協商。

本報經查，今年教育部國際司辦理港澳及兩岸教育相關事務一項業務費編列約八十六萬。私校人士指出，立委未刪該筆經費，但過去磋商陸生來台時，是先由民間團體、大學協進會赴陸磋商，後教育部亦派人前往，但看今年預算，陸生來台可能沒戲唱。

該名私校人士也指出，二〇二〇陸生學位生終止來台前，多於五月發布簡章，一月則要先召開簡章會議，但目前私校均未接獲消息，重啟簡章條件要談妥，都沒談如何重啟。陸生聯招會總幹事余兆棠則證實，「還沒召開。」也未預計何時召開，尚未接獲教育部指示。

前實踐大學校長陳振貴則談到，兩岸對陸生學位生來台一事一切都在等，還得看年後兩岸關係是否有正向發展或突破，否則五月能否提供學士班招生簡章仍是撲朔迷離，雖然期待，但不太樂觀。

由於陸客旅行團已逐漸鬆綁，陸生學位生是否有望解禁？陳振貴也談到，陸客屬兩岸觀光互利層面，以成年人為主；而陸生是來台接受台灣的民主教育，屬官方性決策。兩岸會採用比較嚴格的標準作政治性考量，因而相對較難。

世新大學副校長李功勤也談到，目前均未接獲消息。他也評估，陸方恐怕是無意願談，國民黨去年訪陸會見國台辦等單位，我方立委提出除觀光外，希望恢復陸生學位生來台，但陸方則回「台灣政府有善待陸生嗎？」近期台灣雖已給予陸生健保等待遇，但陸方仍會考量整體情勢。