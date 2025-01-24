預算凍結影響會考？教部挨轟後刪文 教育界全說了「專挑聳動的講」

教育部日前於社群平台表示遭立院凍結125.9億預算，恐會影響國中教育會考、數位學習環境等，但挨罵後隨即刪文。本報經查，教育部今年總預算達3623億，較去年再增加278億，又用以執行會考、教育部國教署今年編列經常支出－業務費約32.9億，雖遭提案凍結30%，但立院亦給予動支條件。教育界人士批評，根本不影響國中教育會考等例行庶務，「但就偏要挑聳動的講。」

教育部國教署本年度編列經常支出－業務費約32.9億，但國民黨立委提案指出，認為教育部相關業務執行未能達預期標準，為撙節開銷，以利資源有效利用，因此提案凍結30%，但只要提出預算執行情形、專案報告，並經同意後即可動支。

教育界人士分析，32.9億即便凍結30%，但還有七成可用，且該筆費用還包括高中、小學端庶務等，會考僅佔一小部分，而根據教育部編列的預算書內容，研發國中教育會考試題、辦理會考試務工作等經費約需2.9億，教育部年後二月起還有七成經費可用，怎麼會說國中教育會考沒錢，「還是偏要挑聳動的講。」

又該名教育界人士也指出，只要開完專案會議就會解凍，會議最晚在五月，也是於會考之前。立委提「凍結」，基本上已同意教育部使用經費，只要求教育部說明清楚即可動支，但部會卻帶頭操作成恐無法考會考，豈不是操弄考生、家長的情緒。

教育團體也指出，目前朝野無交集，又正逢立院休會，讓在野黨很難防禦。而在野黨針對教育部，提案多以凍結案為主，只要提出詳細的計畫就能解凍，但公部門則找到切入點大肆訴苦，且挑明選擇民眾會感到憤怒的例子，但部分都已言過其實。

教育部政務次長葉丙成也在臉書發文，指教育部媒體宣傳預算遭刪減6成，將徵求1000名社群朋友，每周幫忙傳遞教育政策。

教團也感嘆，現在局勢形同有理說不清，「信者恆信，不信者恆不信。」教育部當然可以為政策辯護、爭取經費，但數據應全面揭露，如今年、去年的總經費究竟是多少錢，以及是否不該刪者真的被刪除。