青年百億海外圓夢基金計畫今啟動 幫15-30歲青年圓夢

教育部鼓勵15至30歲青年勇敢做夢的「青年百億海外圓夢基金計畫」，今由總統賴清德正式啟動，他致詞時，以台語說「有夢最美，希望相隨」點明「夢 你來做，台 國家來搭」主軸，象徵台灣面向國際的決心與自信，更是國家協助青年勇於追夢的具體承諾。

賴清德強調，這是國家級的計畫，並非單一部會活動，由各部會提出，未來執行也是共同推動，藉由各部會共襄盛舉，與社會對話、接受各界意見，讓計畫一年比一年好；第二計畫的主角是15到30歲年輕人，有道是「有夢最美，希望相隨」，年輕人的人生獎牌要由自己定義，政府鼓勵年輕人勇敢做夢，並由國家支持你圓夢；第三這計畫是教育的一環也是教育的原生，年輕人是國家的未來，也是國家發展基石，國家透過教育培養好又多的人才。

他也向各國駐台使節說明，台灣政府重視自己的孩子，也將邦交國的孩子當自己孩子，未來將開放名額，歡迎邦交國的孩子也提出或參與台灣政府的計畫，來台追逐夢想，進一步增進台灣與邦交國友誼。

教育部次長葉丙成說明，青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億規模經費，分為「築夢工場組」與「海外翱翔組」，前者由青年自主提案，以拓展國際鍊結交流、青年帶動百工百業創新成長、引領青年多元創意行動等主題，規劃二周至一年企劃書，開放200名額、每案最高補助200萬元。

後者由各部會與民間組織合作，提供國際組織見習、新創團隊及職能培力，青年地方創生及社區機構、專業職能培訓等十大類主題，共85案610名圓夢機會供提案申請。可前往韓國見習KPOP產業、斯洛伐克與荷蘭體驗霹靂舞與嘻哈音樂等，每案最高補助150萬元，第一梯次申請時間自即日起至3三月14日、第二梯次申請則自5月1日至6月20日，皆是透過書面和面談方式審查青年提案，決定錄（備）取結果。

葉丙成說，今年另也設定「環境永續」旗艦計畫，呼應政府淨零碳排目標，由教育部與環境部等積極開發個國際環境永續組織的交流與蹲點機會，可前往美國加州學習氣候模型操作與數據分析等機會，預定提供60個以上圓夢機會；詳情可至青年百億海外圓夢基金計劃平台查詢。

活動中，台灣數位外交協會理事長、同時也是政院青年諮詢委員郭家佑和龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系三年級學生邱詠絜，先後分享個人圓夢心得；邱詠絜將文創系林念鞍、魯亮君師生團隊執行USR計畫，推廣桃園新屋石滬文化的成果，將淨灘回收塑膠運用設計專業，協助地方創生再製成有價商品的計畫成果分享，而這計畫也獲法國某國際環保組織慕名來訪，瞭解師生推廣塑料再生現況，希望龍華師生們加入共同推廣循環經濟理念。