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陳昭姿質疑性平案擺爛 教育部：1天內即完成會商

中央社／ 台北24日電
民眾黨立委陳昭姿。聯合報系記者沈能元／攝影
民眾黨立委陳昭姿。聯合報系記者沈能元／攝影

民眾黨立委陳昭姿在臉書上質疑台大醫院C醫師涉及性平案件，她原要凍結預算，在教育部提出承諾後改成主決議，後續卻被「擺爛」。教育部今天澄清，已於1天內完成會商。

台灣民眾黨籍立委陳昭姿指出，上週教育部次長葉丙成帶著台大相關人員到她的辦公室，說明台大醫院C醫師性騷案的處理，她信任葉丙成的保證，所以將原本凍結預算改成主決議，沒想到換來的是繼續拖延擺爛。

陳昭姿指出，台大後續回函說資料不便提供，教育部也說3個月後檢討報告再一起呈現，這不正是「預算騙到手，檢討就沒有」。

對此，教育部今天稍晚透過文字向中央社記者解釋，本月16日與陳昭姿溝通預算事宜後，已於17日發文台大，要求將C醫師所涉嚴重性平事件的調查報告及處置結果，送交醫師所在地的衛生局，以審議他的醫師資格。

同時，教育部也要求將相關結果，送交C醫師所屬醫學會，討論是否適合繼續擔任理事長職務。考量C醫師曾具教師身分，教育部也要求台大應依規定審議教師資格。

教育部指出，台大醫院於17日已將該醫師的調查報告及處置結果，送交台北市衛生局及新北市衛生局，並於同日發函婦產科醫學會舉報性平事件。上述這些處理，都是在拜會陳昭姿後一天內完成。

陳昭姿今天稍晚也更新臉書，指葉丙成已致電說明，但她認為台大醫院未持公文向她說明移送進度，實有疏失，教育部仍應積極督導改善。

台大醫院 教育部 醫師 陳昭姿

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