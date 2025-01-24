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國台圖113年借閱排行榜 文學類推理驚悚小說夯

中央社／ 新北24日電

台灣圖書館今天公布去年借閱前20名排行榜，文學類圖書由推理驚悚小說獨占半壁江山，美國作家泰絲‧格里森的著作獨占3席；另「家弒服務」、「迷失的女兒」等驚悚小說也上榜。

國台圖今天公布民國113年借閱統計、借閱圖書前20名排行榜，其中文學類圖書由推理驚悚主題小說獨占半壁江山，美國醫師作家泰絲‧格里森（TessGerritsen）1人獨占3本，包括「護理師」、「小鎮醫生」、「選擇」3本著作上榜。

此外，「家弒服務」（原文作者：麥克法丹FreidaMcFadden）、「迷失的女兒」（原文作者：葛羅斯Karen Grose）等歐美知名驚悚小說也榜上有名。

國台圖表示，高人氣的日式推理作品不落人後，中山七里的「能面檢察官」帶讀者從檢察官的視角探索真相，東野圭吾的「天鵝與蝙蝠」透過加害者與受害者家屬視角雙線編織出人性複雜。

另外，作家張曼娟的「自成一派」，是榜上唯一的散文作品；侯文詠小說「天作不合」、日本作家小川糸的小說「獅子的點心」、韓國作家金浩然的小說「不便利的便利店」也都榜上有名。

非文學類排行榜，國台圖指出，心靈療癒與投資理財仍是2大主軸。科普類排行榜，有10本與飲食有關；另一方面，生涯發展與工作技巧類的圖書也是許多人關注焦點。

國台圖館長曹翠英透過新聞稿表示，113年實體服務人次218萬餘人，較去年成長7.6%；借閱人次達27萬餘人，較去年成長7.8%。

曹翠英指出，國台圖去年實體書外借逾55萬冊，占全年借閱量的6成1；電子書借閱近35萬冊次，占3成8。在數位學習時代，實際到館服務人次仍年年上升。

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