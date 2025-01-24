新北特教課後班 有1人即評估開班

台北市自102學年度起，幼兒園、國中小特教生課後照顧專班只要有1位學生參與即可開班，新北教育局昨也宣布，今年寒假起，為鼓勵國中、小及幼兒園推集中式特教班，未來1人有需求即評估開辦，弱勢幼兒免收費。

台北特教生課後照顧專班推1名學生參與即開班後，國小師生比維持於1比3以內，國中1比2.5以內，讓有需要的學生可以被專責照顧外，照顧員負擔壓力也減少，可讓課後照顧專班品質提升，還能讓家長安心工作，避免時間與金錢負擔過大。

新北市課後照顧服務邁入第13年，去年起每小時由55元全面調降為35元，一般生寒、暑假由每月8000元調降為每月最多收費2千元，國小集中式特教班課後照顧過往開班人數為每班至少需2名學生才成班。

教育局長張明文昨說，落實照顧弱勢學生，今年寒假起鼓勵1名學生有需求即可評估開班，去年度教育局挹注7000萬元，同時結合企業善款補助公立國小及幼兒園集中式特教班課後照顧獨立成班，特生參加費用全免。

張明文表示，在公立國小集特班部分，新北市聘任的專任特教助理員人數為全國之冠，課後照顧人力比以1比4為原則，並以1比5為上限；幼兒園部分，以1比3為上限，集特班獨立成班者每班額外再加置1名，確保幼生學習獲得充足支持。

教育局表示，過往特教生若只有1人，會直接由班導師，或是聘請助理員照顧學生，現在因幼兒園提出單獨成班需求，所以連同國小一起推動。

新北幼兒園課照開辦率目前已達98%，秀山國小附幼主任易加云表示，辦理特教生課後照顧獨立成班後，能讓特教班孩子在更適切的師生比、更熟悉的環境與流程作息中，得到更妥善且適性的照顧。

幼生陳媽媽回饋，集特班獨立開班後，每次到幼兒園接小孩，看見孩子更能被老師照顧到，還可以多練習肢體簡單的操作。梁媽媽分享，集特班課後照顧獨立開班，接送孩子時間較彈性。