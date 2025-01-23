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全國最優！苗栗宣布公立「幼幼班」教保員配比 盼減輕壓力

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣目前共有24班「幼幼班」，可提供232名幼兒入園。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣目前共有24班「幼幼班」，可提供232名幼兒入園。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣的國小附設幼兒園「2歲專班」每一名教師或保育員必須同時照顧8名幼兒，負擔沈重，希望比照公立托嬰中心保母1比4的配比，減輕教保服務人員壓力，縣府宣布114學年度比照托嬰中心的配比，只要有第5名幼兒入園，就增加一名師資員額，這項措施全國最優。

縣府指出，依幼兒教育及照顧法規定，國小附幼「2歲專班」可收托2歲至未滿3歲的幼兒，也就是俗稱的「幼幼班」，但照顧專班的幼兒其實比托嬰中心的保母更辛苦，有些幼兒還需要包尿布 ，包括家長、教師工會及校方都反映希望能將中央規定的1比8師生比調為1比4。

苗栗縣教育處表示，目前縣內公立國小附幼共78所，全縣目前共有24班2歲專班可提供232名幼兒入園；師生比調降後，由於中央仍維持1比8的員額配比，所以增加的經費中央不會「買單」，必須由縣款支應，縣內幼幼班的幼兒數浮動相當大，下學年粗估要增加12名教保服務人員，經費800多萬元。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成表示，公立幼兒園需承擔更多弱勢及特教學童的照顧責任與個別需求，目前全台幼幼班的教保人員配置，嘉義縣為1比5、嘉義市為1比6，苗栗縣採1比4後，員額增加可強化幼兒照顧品質，將是全台幼幼班師資最優的縣市。

郭彥成表示，全國最大的教師團體「全國教師工會總聯合會」肯定鍾縣長對教育的努力與偏鄉教育資源的支持，還有對教師勞動權益的照顧，實現教育公共化理念，資源分配不以政治利害關係為考量，去年底將鍾縣長選為年度教育人物，這份榮耀可說實至名歸。

另外，縣府為減輕教保服務人員負擔，推動公共化幼兒園招收「3歲以上至入國小前幼兒班」，114學年度也將全面達成師生比1比12的目標。

苗栗縣目前共有24班「幼幼班」，可提供232名幼兒入園。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣目前共有24班「幼幼班」，可提供232名幼兒入園。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣目前共設有24班「幼幼班」，可提供232名幼兒入園，圖為泰安鄉清安國小附幼。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣目前共設有24班「幼幼班」，可提供232名幼兒入園，圖為泰安鄉清安國小附幼。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府宣布114學年度比照公立托嬰中心1比4的保母配比，國小 附幼「2歲專班」只要有第5名幼兒入園，就增加一名師資員額，這項措施全國最優。聯合報資料照
苗栗縣政府宣布114學年度比照公立托嬰中心1比4的保母配比，國小 附幼「2歲專班」只要有第5名幼兒入園，就增加一名師資員額，這項措施全國最優。聯合報資料照

全國教師工會總聯合會 幼兒園 苗栗縣

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