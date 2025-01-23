慘不忍睹…柴窯遇大地震半數作品盡毀 陶藝家相約大學生再燒一次
陶藝家王國雄與10多名會友及南藝大學生，在台南市楠西燒窯，封窯後遇上大地震，今天下午開窯，果如預期，有半數窯器損毀，柴窯設施也受損，雖然不捨，只能重做，再燒一次。
立人國小前校長王國雄與友人在楠西設有柴窯場，作為同好及學生創作之用，他說，近2年曾因身體因素，減少創作，作品改在住處以電窯燒製，楠西窯場已停燒2年。
但最近陶會的會友說起好久沒用柴窯燒製作品，因此大家約好，最近創作作品，並在1月17日燒窯，經36小時柴燒，19日中午封窯，今天23日開窯。沒想到21日發生大地震，因震度太大，大家都有凶多吉少的心理準備。
王國雄今天下午與會友、南藝大學生開窯，果然近4百件作品東倒西歪，近半數受損或碎裂，現場慘不忍睹，大家也很不捨。王國雄說，由於損壞太多，必須重新創作及燒製，希望因為地震造成損失，下一次作品能更精采。
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