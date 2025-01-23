校安中心春節維持24小時服務 籲家長多關心孩子

教育部今天表示，春節和中小學寒假期間，校安中心維持24小時不中斷服務，同時也呼籲家長一同關注孩子的交友、網路使用、工讀和出遊情形，防範意外發生。

教育部今天發布新聞稿，春節和寒假期間學生如果發生緊急重大事件，所屬學校依法須通報校安中心，並啟動必要的處理機制。校安中心24小時全天候都有專責值勤人員24小時服務，與各校聯繫窗口持續堅守崗位，隨時掌握學校狀況及學生動態。

寒假期間，學子上網時間大增，教育部提醒家長提高警覺，慎防陌生交友訊息或購物詐騙。校外租屋要防範一氧化碳中毒，外出前要檢查瓦斯及電器設備是否關閉。出外交通不可無照駕駛，確保生命安全。

寒假也是詐騙和接觸毒品的高危險期，教育部提醒，假期打工應注意各項求職陷阱及詐騙手法，不要提供詐騙集團帳戶或當車手。外出時要與陌生人保持距離，不要飲用來源不明的飲料。

教育部建議家長，多利用寒假期間陪伴孩子，從事正當休閒活動，增進親子互動關係。