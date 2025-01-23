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「小人1號」陪伴1萬人次學童 春節前體驗畫春聯

中央社／ 台北23日電
Skids.NGO籿苗教育發展協會在宜蘭租下老屋當成「小人1號」據點，農曆春節將至，近日也和WellW永續論壇舉辦春聯體驗，帶領學童體驗過年氛圍。圖／WellW永續論壇提供
Skids.NGO籿苗教育發展協會在宜蘭租下老屋當成「小人1號」據點，農曆春節將至，近日也和WellW永續論壇舉辦春聯體驗，帶領學童體驗過年氛圍。圖／WellW永續論壇提供

Skids.NGO籿苗教育發展協會在宜蘭租下一間老屋，作為「小人1號」據點，為南澳學童提供放學後的圖書遊樂場，5年來累積陪伴超過1萬人次的學童，近日舉辦春聯體驗，營造過年氣氛。

WellW永續論壇、籿苗教育發展協會今天發布新聞稿指出，「小人1號」的多元課程內容涵蓋外語、藝術、手作、科學以及原民文化等領域，為孩子們提供了不僅有趣，還具挑戰性的學習機會。

春節將近，關注心理健康、永續教育的WellW永續論壇，特別於今天和籿苗協會合作書法課程，帶孩子們用毛筆書寫自己的春聯。孩子們拿起毛筆，興致勃勃地在紅色春聯紙上「畫」出對新年的祝福，對許多人來說是第1次接觸毛筆，不僅體驗了寫書法的樂趣，也增添過年的喜氣。

瀚宇彩晶股份有限公司經理陳宥尹為了支持小人1號的教育計劃，也帶來了瀚宇彩晶捐贈的20台筆記型電腦，以實際行動支持籿苗協會在南澳的教育投入。

籿苗協會也推動「ArtBus藝術車計畫」，由老師開車至部落學校教導藝術情緒課程；「全國女孩聯盟」則和全台各地的書屋結合，培力國小至高中的青少女與老師。

南澳 春節 春聯

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