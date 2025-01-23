「山海經」給靈感！ 25歲雕塑家用銅雕重塑奇獸世界

25歲雕塑家詹承燁以先秦古籍「山海經」描繪的奇珍異獸為靈感，創作以銅雕作品「廣福」（左起）、「鯥」、「羬羊」等，「渾沌狀態」詹承燁創作展，即日起至1月26日在八巷咖啡芸廊展出。

詹承燁師承台灣中生代雕塑藝術創作重要代表林文海。詹承燁說，他大學念東海大學工業設計系，後思考想要依自己的想法創作，因此研究所念東海大學美術系研究所，創作型式以銅雕為主，因為銅雕立體、具象化，可栩栩如生展現想法，且銅雕如出土古蹟，充滿歷史與生活感。

詹承燁說，「渾沌狀態」個展選出作品，以銅雕為主，都是以「山海經」山川神祇與飛鳥異獸做發想，古雅靈動又栩栩如生，表達內心並非純善、純惡的朦朧感。

詹承燁舉例，作品「羬羊」，出自「山海經．西山經」的奇獸，狀如羊而馬尾，站山頂俯視著一切；作品「廣福」參考山海經中的「刑天」，胸部有兩眼、肚臍為口，他創作加上頭部、雙手，強化怪異感，帶入幾分瘋狂；作品「鯥」，將山海經中的魚身牛形及蛇尾呈現出來。

詹承燁說，「渾沌狀態」個展，是將他自己的心境以藝術呈現出來，要歸納整理自我啟發出來的靈感，才能撥雲見日正視內心的喜怒哀樂，一起見證時代的改變。

詹承燁的作品曾獲得2022年台陽美術展入選、2023首屆海峽兩岸高校藝術創大賽銅獎、2024苗栗雙年展立體造型類第三名，以及2024全國美展雕塑類入選。