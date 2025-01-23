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【專家之眼】台大多學點-價值錯亂的教長-思不出其位

聯合報／ 劉明德／前四川大學副教授
教育部舉行國立大學新任、卸任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，教育部長鄭英耀（中）與一級主管，與新、卸任大學校長比出「Team Taiwan」的手勢。本報資料照
教育部舉行國立大學新任、卸任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，教育部長鄭英耀（中）與一級主管，與新、卸任大學校長比出「Team Taiwan」的手勢。本報資料照

1月22日，教育部舉行國立大學校長交接典禮，教育部長鄭英耀講了一段話，它其實是目前政府的價值觀的縮影—不務正業，短視近利。

教育部長說，「中央大學…...也懂得精準理財，......中央大學台積電股票非常多。......，台大跟陽明交大要跟中央多學一些......政府投入一塊，他可以賺一塊二......擅長精準投資」。

教育部長的問題很大，其一，他幾乎把教育變成了產業，雖然嘴上沒說，但反映出來的，就是這樣，否則不會說「台大跟陽明交大要跟中央多學一些」這些話，而這不是教育部應有的心態。其二，錯誤的榜樣樹立。會賺錢的，才是好校長；不會賺錢的，就不是好校長，這難道是評價一個校長的標準？其三，教育部長誤會了投資的屬性。有些產業，例如醫療，或許勉強可以用「精準」兩個字，我說的是勉強，但「理財」、「投資」從來無法「精準」，任誰都無法「精準」。其四、助長投機：萬一有大學拿校務基金去投資，結果賠大了，就像美國加州橙縣政府基金破產，這時候，教育部要負責任嗎？

曾子說：「君子思不出其位」，這句話值得所有人記住。但是，這句話究竟是什麼意思呢？歷來的解釋都不完整。什麼是「位」呢？錢穆、傅佩榮說是「職位」；李澤厚說是「職務範圍」，他們的理解都不到位，因為限縮了「位」的範圍。

「位」是本分，而且不限於職場，也包括在家庭中的本分。一個人既是人子，但同時是人父，人夫，同時是人家的兄弟姊妹、女婿。事實上，一個人同時承擔了非常多的角色，也包括作為朋友（男朋友、女朋友）、學生、老師、服務的消費者以及提供者…...，我們同時有這多的角色要扮演，我們是否盡到了「本分」？事實上，「位」是一個無底洞。

教育的目的是什麼？培養學生的獨立人格、讓學生感受到老師的愛，這才是最重要的。因為，這樣的學生在畢業之後，就能回饋社會，而不是虛偽。當一個校長把這件事情做好之後，學校的科研自然好了、財政自然好了，而不是本末倒置，明目張膽的鼓勵大學校長去從事「精準投資」。

再來說「精準」這一現下的流行詞彙：精準健康、精準農業、精準選股、精準行銷、精準診斷、精準醫學、精準提問、精準愛情、精準外交…...，好像前面不加「精準」兩個字，就真的沒了「精準」，而加了「精準」兩個字，立刻就能精準起來，有這一回事？完全沒有的事。

想知道「精準」這個前置詞是怎麼的流行起來的嗎？它的流行來自於2015年中共的「精準扶貧」政策，以區別於前朝的扶貧，如此而已。它能改變什麼嗎？

再來說說教育部長所說的「精準投資」。有精準投資這個東西嗎？這種說法，如果是由證券公司董事長的口中說出來，那沒問題，為了騙顧客。但是對教育部長來說，就非常不適合，因為這是一個空的概念，且多多少少帶有欺騙的味道。如果真的有精準投資、精準理財，那麼，不會有人賠錢，而且要賺多少就有多少，如果「精準理財」這四個字要成立的話。問題是，沒有這種東西。在資本市場上，有哪一個人敢說自己是精準的？即使有股神之稱的巴菲特也不可能這麼說，因為他也不是戰無不勝。

教育部 理財 陽明交大

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