南市校園推「舉手過馬路」安全運動 保護自己和別人

台南市教育局為推廣「舉手過馬路」安全運動，今邀請大光國小學生演出生活情境行動劇，傳達安全過馬路正確觀念，生動活潑的示範獲得稱許。教育局表示，已在「台南市交通安全教育網」建置「舉手過馬路」課程模組，提供教案、教材及示範影片供各校推廣。

大光國小老師表示，此一安全運動特別關注低年級學生，由於身高較矮，希望上下學過馬路口時能舉手，讓駕駛人能清楚看見。雖然也有家長認為，應該是要求駕駛人，但因為交通安全單靠一方還是不夠，若學生也能做到舉手過馬路，上下學會更安全。

教育局長鄭新輝說，因為國小學童身材較嬌小，透過「舉手過馬路」可以增加被駕駛人看見的機率，讓車輛有足夠的反應時間減速禮讓學童通過馬路。另，行走行人穿越線、不隨意衝出、穿著明亮服飾等，都是讓自己清楚被看見的方式。

提醒學生不只上放學時間要謹記穿越道路五步驟「停、看、轉、揮、動」，日常生活中也能養成良好習慣。呼籲駕駛人能夠遵守車輛「慢、看、停」原則，保護每位在路口的孩子，能夠安心、安全的邁開步伐。

推動「人本交通-停讓文化」政策，保障學童交通安全是市長黃偉哲施政重點，去年透過教育局、交通局、工務局、警察局等單位通力合作，依學校現況需求調整標線標誌、遷移障礙物、協助指揮交通及取締違停等，共改善93校校園周邊交通環境；另有23所學校與區公所、工務局合作申請中央「永續提升人行安全計畫」獲核定經費逾3億元，持續為建置友善人行環境而努力，讓學童通學安全大步走。