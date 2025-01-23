新北16職探中心拍影片課程 學生寒假在家也能職業探索

為推廣適性發展及職業試探，新北市16間職業試探中心，每年開設逾1萬8000個名額的職業試探育樂營課程，常秒殺額滿。教育局今年推出「在家瘋職探」影片，由16所職探中心教師團隊錄製，從傳統工藝到新興科技，讓每個孩子過年也能與家人共同探索自我。

教育局表示，這次推出職探課程影片，每部約15分鐘，內容包含工業、商業、農業、家事、海事水產、藝術及醫護類等7大類，課程設計強調互動實作。如工業類影片「歡樂藍芽MP3 Player」引導學生從組裝零件，了解藍牙裝置的運作原理，可親手完成屬於自己的藍芽MP3播放器

農業類影片「我的盆友肉多多」帶領學生探索多肉植物的栽種與養護技巧；醫護類影片「救難急先鋒」可了解急救基本知識及實際操作的應用技巧。此外，還包含1部無人機體驗雙語課程，鼓勵學生試探自我並學習雙語。

拍攝藝術類「逐格動畫」影片拍攝的福和國中老師張家涵說，學生只需準備好積木、小玩偶以及坊間免費APP，學生在家也能輕鬆自學；參與拍攝的秀朗國小洪姓學生分享，這是自己第一次嘗試製作逐格動畫，從劇本設計、角色繪製，到最後的剪輯，每一步都具有挑戰性，看到動畫影片的成品完成時，很有成就感。