新北支持特教課後照顧獨立成班 鼓勵只要1生有需求即評估開辦

為滿足家長對特教生課後照顧托育需求，新北市教育局推動公立國小及幼兒園課後照顧服務，教育局長張明文今表示，鼓勵國中、小及幼兒園推動集中式特教班課後照顧「1人有需求即評估開辦」，對弱勢幼兒提供免收費服務，為特教生打造更完善的學習環境。

新北市課後照顧服務邁入第13年，服務需求逐年成長，張明文表示，2024年度教育局挹注7000萬元，同時結合企業善款補助公立國小及幼兒園集中式特教班課後照顧獨立成班，特生參加費用全免。

張明文表示，在公立國小集特班部分，新北市聘任的專任特教助理員人數為全國之冠，課後照顧人力比以1：4為原則，並以1：5為上限，等於每4位學童即配置1位專任特教助理員為原則，而1位專任特教助理員至多協助5位學童為上限；幼兒園部分，以1：3為上限，集特班獨立成班者每班額外再加置1名，確保幼生學習及生活照顧獲得充足支持。

教育局指出，新北市幼兒園課後延長照顧自2024年起，每小時由55元全面調降為35元，寒、暑假由每月8000元調降為每月最多收費2000元，並鼓勵各園彈性開班，只要有一位幼兒有需求即評估開班，新北幼兒園課照開辦率目前已達98%，讓更多孩子享有優質課後照顧，減輕家庭托育負擔以讓家長更安心工作。

秀山國小附幼主任易加云表示，辦理集特教課後照顧獨立成班能讓特教班孩子在更適切的師生比、更熟悉的環境與流程作息中，得到更妥善且適性的照顧。