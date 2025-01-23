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蛇年化身藝術遊樂場 衛武營提供新春限定雙廳院探險

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
衛武營於新年期間推出「雙廳院自由探索」。攝影／陳建豪 圖／衛武營國家藝術文化中心提供。
衛武營於新年期間推出「雙廳院自由探索」。攝影／陳建豪 圖／衛武營國家藝術文化中心提供。

2025走春來個藝文小旅行！春節期間，衛武營國家藝術文化中心將化身高雄最大的藝術遊樂場，提供舞獅團、排灣族古謠美聲、紅包抽抽樂、春聯畫體驗、市集及衛武營雙廳院探險等限定活動。對於劇院、音樂廳設計有興趣的觀眾，衛武營在初一到初五期間推出雙廳院限定導覽，觀眾將可在專業導覽人員的帶領下，了解表演藝術台上台下的奧秘，並留下身影與回憶。

衛武營自2020年起舉辦新春限定活動，在年節期間用一系列精采活動迎賓。今年春節除小年夜（1/27）至除夕（1/28）全館休館外，大年初一（1/29）開館，弗金森室內市集－春節限定場在衛武營2樓東北側平台及3樓樹冠大廳西側開始迎賓，室內市集以木作攤位呈現手作創作者的獨具精神，邀您共度春節的美好時光。

《醒獅鑼鼓賀吉祥》高雄兩廣龍獅戰鼓團在初三(1/31)帶來好彩頭，初四（2/1）至初五(2/2)則有每日2場的《歌開始的地方》，由泰武古謠傳唱以排灣族絕美天籟美聲，帶來自然純粹的新春祝福。

初一到初五期間限定推出兩種不同形式的雙廳院探險，一次盡享紅色喜氣歌劇院和擁有鎮館之寶－管風琴的音樂廳。初一（1/29）至初二（1/30）連續兩天推出「雙廳院自由探索」，觀眾可自由漫步衛武營歌劇院及音樂廳舞台區與觀眾席；初三（1/31）到初五（2/2）每天11:30「雙廳院導覽」由專業導覽人員帶觀眾遊歷2個廳院，展開為時1小時的雙廳院深度探索，邀請大眾把握機會在衛武營2個廳院留下身影與回憶。

●更多活動資訊請至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。

春節 衛武營 觀眾

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