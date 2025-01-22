「AI超人」到環山部落 數位局攜東海大學前進梨山辦數位教育

台中市政府數位發展局與東海大學共同舉辦「AI超人快樂兒童數位營」，在和平區環山部落登場，為和平區平等國小學童安排為期3天，前天到今天的AI科技課程與數位探索體驗，昨天下午舉辦成果發表會，展示學生運用在營隊中學習的AI數位技能創作音樂盒、操作機器人。

台中市數位局長林谷隆表示，數位時代來臨，數位局攜手東海大學精心設計一系列寓教於樂的數位課程，為偏鄉教育注入嶄新活力，替孩子們打造一個具趣味與教育意義的寒假營隊回憶。

林谷隆表示，台中市長盧秀燕上任後提出「數位力是城市競爭力」的戰略目標，致力將數位科技融入城市治理，擴大數位服務範圍，走入基層提供民眾有感的數位服務；為彌平城鄉間的數位落差，數位局攜手東海大學，把AI教育資源帶進偏鄉學校，提供孩子平等的數位學習機會，落實數位包容，提升多元族群的數位知能，接觸最新的AI科技資源，拓展多元視野，提升未來競爭力。

東海大學公共事務處長黃兆璽表示，東海大學長期致力推動AI數位教育，這次活動率領專業團隊前進梨山，設計一系列結合AI科技、數位藝術與多元學科的AI課程活動；本次課程邀請富邦美術館林羽婕副館長，安排AI與藝術探索的實作互動課程，孩子們透過AI技術感受美術創作的魅力，也由東海大學陳鶴元老師團隊精心安排一系列AI操作、機器人課程。

數位局說明，「數位治理局」今年1月1日正式更名為「數位發展局」，象徵從「治理」邁向「發展」的策略升級，強化與產官學研合作，共同推進台中智慧城市發展，打造幸福宜居城；未來也將持續深化與各界的合作，擴大AI教育的普及範圍，縮短城鄉差距，讓更多偏鄉兒童受惠，展現市府重視偏鄉教育發展、實踐數位平權的決心。