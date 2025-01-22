提振學生午餐食慾！台南舉辦廚藝競賽 親子料理人氣王出爐

學校的營養午餐除了要吃得營養，也要讓學生喜歡吃，南市連續6年舉辦廚藝競賽，今年主題是「節慶暨創意料理」，今在亞洲餐旅學校登場，並擴大辦理「親子料理競賽」，實作競賽組由大成國中奪得金牌，獲得1萬5000元獎金。

這場賽事共有32校的校廚同台切磋廚藝，並有31校菜單海報作品展覽，共計63校展出競賽成果，包含春節、中秋節、萬聖節、冬至以及祝福學生步步高升的5A套餐等。

市長黃偉哲表示，年節將近，此次廚藝競賽以「節慶暨創意料理」為主題非常應景，各校營養師與廚師為學校午餐品質把關，不僅讓學生吃得健康美味，同時也獲得均衡、完善的營養。

今年擴大辦理親子料理競賽，將學生的創意融入午餐菜色，為學校午餐注入新意，營造家庭健康的飲食環境，創造親子互動的回憶。期許透過與各界人才交流、互動，激發學校人員創意，應用於平時學校午餐製備中，構築優良食育環境，翻轉營養午餐既定形象。

教育局長鄭新輝說，以往將競賽學校分成實作競賽與海報發表兩組，今年增加親子料理組，經過激烈的賽前書審，由評審選出優秀前3名，獲得邀請至現場實作，學生透過競賽設計菜單，了解日常營養午餐是如何在經費限制的條件下，同時兼顧營養與均衡，感念營養師與校廚的辛勞，希望藉此提升學童惜食的素養。

比賽結果，實作競賽組由大成國中奪得金牌，獨得1萬5000元獎金，銀牌是東區復興國小及海東國小，各可贏得9000元獎金；銅牌共有3隊獲獎，分別是立人國小、仁愛國小及海佃國小，各可獲得6000元獎金；佳作有崇明、億載、永信、崇學、新南、大港、日新國小及復興國中、大灣高中與南寧高中、各獲得3000元獎金。

海報發表組共有8隊獲得優良菜單設計獎，分別是三村、鹽水、玉井國小，以及佳里、新化、將軍、南新、麻豆國中，各贏得2000元獎金。