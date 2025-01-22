快訊

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

1500元「吉伊卡哇招財公仔」5月才到貨…預購1分鐘秒殺！網氣炸廠商曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

十大性與情感新聞出爐 教團：政府推廣性教育遠不及性平教育

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台灣性教育學會、華人情感教育發展協會連續五年辦理「台灣十大性與情感教育新聞事件」選拔，今日辦理2024台灣十大性與情感教育新聞事件記者會。記者李芯／攝影
台灣性教育學會、華人情感教育發展協會連續五年辦理「台灣十大性與情感教育新聞事件」選拔，今日辦理2024台灣十大性與情感教育新聞事件記者會。記者李芯／攝影

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會偕國教行動聯盟連續5年辦理「台灣十大性與情感教育新聞事件」選拔，其中，第一項為針對家長進行的「台灣本土化性教育需求」問卷調查結果。專家表示，政府強推性別平等教育，對促進性健康的資源投入卻差很多，青少年容易落入「只要我喜歡，沒什麼不可以」的想法。而在性教育方面，根據調查，台灣家長認為性安全、性健康的教學應提早，性吸引力、性愉悅則需延後。

聯合國教科文組織提出「全面性教育」（CSE）概念，教育部2023年曾表示，將作為未來課綱研修的基礎，研擬中學階段全面性教育實施指引。不過，台灣性教育學會副理事長馮嘉玉表示，我國家長的意見與聯合國建議並不一致，反映我國國情及學生身心發展狀況與國外不同。

舉例來說，我國家長更在意性安全、性健康，因此「身體界線」、「自我保護」、「降低性風險」等主題的建議教學階段均較聯合國建議年齡為早，甚至部分在學齡前就應教導。對於性吸引力、性愉悅感受、懷孕避孕等內容，由於我國青少年的身心發展速度和國外不一樣，像是談戀愛、有親密交流的年齡段較晚，因此建議延後教導。

華人情感教育發展協會理事、精神科醫師楊聰財指出，目前政府強推性別平等教育，對青少年性健康促進的資源投注卻遠遠不及。現今網路性資訊來源紛雜但取得容易，而家庭教育弱化、學校教育資源不足，導致青少年無法做出正確的性健康決策。2012年至2024年間，青少年淋病病例在10至19歲群體中增長6至7倍。

楊聰財認為，性別平等教育強調「身體自主權」，但身體自主權有權利與義務兩部分，青少年容易落入「只要我喜歡，沒什麼不可以」的想法。未來性教育應以「自尊自愛」為核心，強調健康親密關係的重要性，呼籲政府針對青少年性健康教育做全盤的規劃，充實專業師資、師資在職培訓，並與時俱進設計性健康教育教材。

今年入選的十大事件，還包含青少年性病、兒少性剝削、數位性暴力、性別友善廁所、代理孕母爭議等等，國教行動聯盟常務理事張文昌表示，賴清德總統上任前提出「健康台灣」的目標，從十大新聞中看見的卻是婚育困境、性健康、性教育的不足、親密關係暴力，顯示「健康台灣」既不健康、不幸福，更不快樂。

性健康 性教育

延伸閱讀

性平小扎根 北市編百萬補助性平桌遊給公私立幼兒園

114學測英文／補習班作文猜題命中「颱風假」 教團1原因喊不意外

114學測國文／命題緊扣15篇古文 教團：沒考國學常識卻列必選修「有矛盾」

青少年自殺死亡率攀升 民團：3次心理諮商是基本應延續

相關新聞

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

十大性與情感新聞出爐 教團：政府推廣性教育遠不及性平教育

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會偕國教行動聯盟連續5年辦理「台灣十大性與情感教育新聞事件」選拔，其中，第一項為針對家...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

基隆弱勢學童寒假午餐補助提高至100元 估1600名學童受惠

學校開始放寒假，基市府教育處今天表示，午餐補助經費已從每餐60元提高至100元，市府守護弱勢學童寒假午餐不斷炊，預估16...

桃園市立圖書館寒假閱讀寫作營隊 今歡喜開營

由桃園市教育局指導、桃園市立圖書館總館主辦的「i-Life生活智慧AI美語營」今日舉行開營典禮，包括教育局長劉仲成、聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。