十大性與情感新聞出爐 教團：政府推廣性教育遠不及性平教育

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會偕國教行動聯盟連續5年辦理「台灣十大性與情感教育新聞事件」選拔，其中，第一項為針對家長進行的「台灣本土化性教育需求」問卷調查結果。專家表示，政府強推性別平等教育，對促進性健康的資源投入卻差很多，青少年容易落入「只要我喜歡，沒什麼不可以」的想法。而在性教育方面，根據調查，台灣家長認為性安全、性健康的教學應提早，性吸引力、性愉悅則需延後。

聯合國教科文組織提出「全面性教育」（CSE）概念，教育部2023年曾表示，將作為未來課綱研修的基礎，研擬中學階段全面性教育實施指引。不過，台灣性教育學會副理事長馮嘉玉表示，我國家長的意見與聯合國建議並不一致，反映我國國情及學生身心發展狀況與國外不同。

舉例來說，我國家長更在意性安全、性健康，因此「身體界線」、「自我保護」、「降低性風險」等主題的建議教學階段均較聯合國建議年齡為早，甚至部分在學齡前就應教導。對於性吸引力、性愉悅感受、懷孕避孕等內容，由於我國青少年的身心發展速度和國外不一樣，像是談戀愛、有親密交流的年齡段較晚，因此建議延後教導。

華人情感教育發展協會理事、精神科醫師楊聰財指出，目前政府強推性別平等教育，對青少年性健康促進的資源投注卻遠遠不及。現今網路性資訊來源紛雜但取得容易，而家庭教育弱化、學校教育資源不足，導致青少年無法做出正確的性健康決策。2012年至2024年間，青少年淋病病例在10至19歲群體中增長6至7倍。

楊聰財認為，性別平等教育強調「身體自主權」，但身體自主權有權利與義務兩部分，青少年容易落入「只要我喜歡，沒什麼不可以」的想法。未來性教育應以「自尊自愛」為核心，強調健康親密關係的重要性，呼籲政府針對青少年性健康教育做全盤的規劃，充實專業師資、師資在職培訓，並與時俱進設計性健康教育教材。

今年入選的十大事件，還包含青少年性病、兒少性剝削、數位性暴力、性別友善廁所、代理孕母爭議等等，國教行動聯盟常務理事張文昌表示，賴清德總統上任前提出「健康台灣」的目標，從十大新聞中看見的卻是婚育困境、性健康、性教育的不足、親密關係暴力，顯示「健康台灣」既不健康、不幸福，更不快樂。