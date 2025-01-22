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調查：國際生留學偏好 資通訊科技急速躍升第2名

中央社／ 台北22日電

台灣國際文教創新交流協會今天發布「2025國際招生藍海趨勢報告」，國際生留學熱門領域，資訊通訊科技自前年第5名躍升至今年第2名，可能與AI趨勢、人才需求增加有關。

台灣國際文教創新交流協會今天發布新聞稿指出，全球AI浪潮來襲，快速滲透各行各業，對國際學生的留學決策產生顯著影響；台灣國際文教創新交流協會針對藍海線上教育展觀展的國際生進行網路問卷調查，共有99國、逾3000名擬出國攻讀學位及學習華語的學生填寫問卷。

根據報告顯示，面對全球人才競爭態勢，台灣吸引國際生3大傳統優勢為「高品質的教育」（25.7%）、「安全的環境」（15.5%）、「學習華語的機會」（12.4%）；「獎助學金」則是學生最關心資訊，數位通路如社群媒體與網路是國際生最主要資訊搜尋管道。

近年興起的AI浪潮也對國際學生的留學偏好產生顯著影響，報告指出，國際學生對資訊通訊科技的偏好，從2023年的12.3%增至2025年的14.7%，排名自前年第5名躍升至今年第2名，僅次於「商管」領域。

至於由國發會提供「產學獎助金」、企業提供「生活/實習津貼」的新型專班，有高達84%國際生表達申請意願；至於畢業後規劃與期待，國際生最希望能「進入合適產業」（21.3%）、「快速就業」（22.5%）、「高就業率」（17.9%）。

中興大學教授陳牧民分析，有2成以上國際生看重學校「是否有獎助學金」，高於「優良教學品質」，可見要吸引國際生，短期內仍須依賴獎助學金；另有多達6成國際生希望畢業後留台工作，但目前台灣就業市場對國際生仍有不少限制，建議學校與政府應發展一些新策略。

台灣國際文教創新交流協會執行長洪志衛表示，調查顯示，國際生對資訊通訊科技領域的偏好急速上升，AI議題發酵應是關鍵，台灣各大學及華語中心可依此設計多元化且具吸引力課程，以滿足不同學生的學習需求。

社群媒體 網路 華語

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