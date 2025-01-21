基隆弱勢學童寒假午餐補助提高至100元 估1600名學童受惠

學校開始放寒假，基市府教育處今天表示，午餐補助經費已從每餐60元提高至100元，市府守護弱勢學童寒假午餐不斷炊，預估1600名學童受惠。北台8縣市幸福保衛站計畫，也持續提供需急難救助學童，可至4大超商填單後領取100元餐食。

基隆市長謝國樑表示，市府去年推出食安三箭，從制度面、人員面、環境面改善學校午餐，同時加碼20元，提升食材品質。放寒假後學童無法在學校用餐，市府有針對弱勢學童進行午餐補助，提供餐券給低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故弱勢學童，可至與學校合作的店家兌換餐食。今年寒假起，並將從每餐60元提高至100元，暑假也會持續進行，讓弱勢學童寒暑假也能安心用餐。

教育處長徐嬿立說，市府為全面的照顧所有需要協助的學童，因應外食物價調漲，今年度起提高餐費100元，讓學童能兌換到更加營養健康的餐食，吃飽又營養健康。到校弱勢學童也可接受補助，安心在校用餐及學習。需要急難救助學童，另能使用幸福保衛站領取餐食，讓弱勢學童獲得照顧。