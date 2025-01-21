快訊

川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍

地震後忙著PO文 無血淚政客拿人民苦難當分裂籌碼

蔡英文曾說「刪10%預算活好好的」 國民黨僅刪3.54%嗆卓揆無能

基隆弱勢學童寒假午餐補助提高至100元 估1600名學童受惠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府教育處今天表示，今年寒假起午餐補助經費從每餐60元提高至100元，市府守護弱勢學童寒假午餐不斷炊，預估1600名學童受惠。圖／基市府提供
基市府教育處今天表示，今年寒假起午餐補助經費從每餐60元提高至100元，市府守護弱勢學童寒假午餐不斷炊，預估1600名學童受惠。圖／基市府提供

學校開始放寒假，基市府教育處今天表示，午餐補助經費已從每餐60元提高至100元，市府守護弱勢學童寒假午餐不斷炊，預估1600名學童受惠。北台8縣市幸福保衛站計畫，也持續提供需急難救助學童，可至4大超商填單後領取100元餐食。

基隆市長謝國樑表示，市府去年推出食安三箭，從制度面、人員面、環境面改善學校午餐，同時加碼20元，提升食材品質。放寒假後學童無法在學校用餐，市府有針對弱勢學童進行午餐補助，提供餐券給低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故弱勢學童，可至與學校合作的店家兌換餐食。今年寒假起，並將從每餐60元提高至100元，暑假也會持續進行，讓弱勢學童寒暑假也能安心用餐。

教育處長徐嬿立說，市府為全面的照顧所有需要協助的學童，因應外食物價調漲，今年度起提高餐費100元，讓學童能兌換到更加營養健康的餐食，吃飽又營養健康。到校弱勢學童也可接受補助，安心在校用餐及學習。需要急難救助學童，另能使用幸福保衛站領取餐食，讓弱勢學童獲得照顧。

低收入戶 寒假

延伸閱讀

春節安全維護工作啟動 謝國樑、童子瑋慰問執勤人員

影／四接環評兩案並陳 謝國樑：與市府底線牴觸都不會讓步！

四接喊話經濟部 謝國樑：盼最終決策符合多數市民公益

四接環評第六次初審 謝國樑盼專業審查

相關新聞

基隆弱勢學童寒假午餐補助提高至100元 估1600名學童受惠

學校開始放寒假，基市府教育處今天表示，午餐補助經費已從每餐60元提高至100元，市府守護弱勢學童寒假午餐不斷炊，預估16...

高雄部分學校沒領到蛇年開運小紅包很生氣 教育局回應了

高雄市小學昨天結業式，每位學童都領到吉伊卡哇小提燈，原本說好蛇年開運小紅包同步發放，結果部分學校沒領到，一名國小老師向本...

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

金門縣長陳福海視察柏村國小 將投1億建全國首座老幼共融教學樓

金門縣長陳福海昨日率領縣府團隊前往柏村國小，視察老幼共融大樓選址及規劃進度，宣布縣府將投入一億元，分四期完成柏村國小整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。