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桃園市立圖書館寒假閱讀寫作營隊 今歡喜開營

聯合報／ 教育事業部
桃園大溪區康莊分館舉辦「小小記者營─我是小主播」營隊，學員拉著老師問問題。圖／教育事業部提供
桃園大溪區康莊分館舉辦「小小記者營─我是小主播」營隊，學員拉著老師問問題。圖／教育事業部提供

桃園教育局指導、桃園市立圖書館總館主辦的「i-Life生活智慧AI美語營」今日舉行開營典禮，包括教育局長劉仲成、聯合報教育事業部教學與教材中心經理王譽超，以及各分館主任出席。劉仲成肯定學員在寒假第一天積極參與課程，也提醒學員妥善規畫假期其它活動。

今年寒假，桃園市教育局在市立圖書館總館及13個分館舉辦「桃園市立圖書館寒假閱讀寫作營隊」，推出多元課程，包括「國小故事創作營─想像大爆發」、「國小創思寫作營─基礎寫作」、「國小桌遊寫作營─從前從前」、「小小記者營─我是小主播」、「SDGs永續行動家─魔法報紙營」及「i-Life生活智慧AI美語營」等營隊，由於課程內容豐富，一開放報名名額便被搶空。

劉仲成表示，科技不斷進步，圖書館也應該持續進化，近年成立的桃園市立圖書館總館，不僅提供基本的借閱與自修服務，還透過主題書展、作家對談、營隊課程等多元活動，吸引不同族群的民眾探索。他特別提到，總館以提供「身心靈全方面療癒」為核心目標，設有「療心角落」，讓讀者能找到讓自己放鬆、沉澱的空間。他也鼓勵學員，有空時不妨到圖書館走走，「你會發現這裡其實非常有趣。」

桃園市圖指出，為了讓學生更加了解並善用圖書館資源，所有營隊的首堂課均為「圖書館資源利用教育」。課程中，學生不僅學習檢索和運用圖書館資源，還能參觀設施與環境，增進與圖書館的連結。

自去年起，桃園市圖推動了「閱讀存摺」計畫，無論是借閱紙本書、電子書，還是參加營隊或簽書會，所有記錄都會整合至圖書館的App中。劉仲成建議學員未來可將「閱讀存摺」納入學習歷程檔案，作為展示個人學習熱情與閱讀興趣的佐證，讓大學教授從中一窺學生的學習深度。

聯合報寫作教室講師也指出，此次參加「i-Life生活智慧AI美語營」的學員，將透過英文學習科技知識，並動手組裝太陽能裝置，充分結合理論與實作。劉仲成進一步強調，近兩年AI技術與ChatGPT的興起，不僅教師需要掌握新科技，學生也應學習如何有效使用，為未來做好準備。

總館員工帶領學員參觀環境，學習檢索和運用圖書館資源。圖／教育事業部提供
總館員工帶領學員參觀環境，學習檢索和運用圖書館資源。圖／教育事業部提供
桃園市立圖書館總館舉行「i-Life生活智慧AI美語營」開營典禮，桃園市教育局長劉仲成（前排中）肯定學員放假仍不忘學習的態度。圖／教育事業部提供
桃園市立圖書館總館舉行「i-Life生活智慧AI美語營」開營典禮，桃園市教育局長劉仲成（前排中）肯定學員放假仍不忘學習的態度。圖／教育事業部提供
桃園市教育局長劉仲成強調，總館透過主題書展、作家對談、營隊課程等多元活動，吸引不同族群的民眾前來探索。圖／桃園市立圖書館總館提供
桃園市教育局長劉仲成強調，總館透過主題書展、作家對談、營隊課程等多元活動，吸引不同族群的民眾前來探索。圖／桃園市立圖書館總館提供

圖書館 教育局 桃園

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