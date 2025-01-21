台塑科學營首度移師北港 帶動學生歡喜玩科學
台塑企業「Formosa科學營」今天首度移師北港農工，吸引雲林沿海各鄉鎮學生踴躍報名，錄取40人，由虎尾科技大學團隊結合AI風潮帶領玩科學，趣味橫生，從中更吸收豐富的科技知識，受益良多。
該營隊以AI為主題，引領學員探索世界趨勢，一窺全球AI潮流，讓學員了解AI的應用遍布日常生活，於各行各業都能運用，例如台塑企業也藉由AI優化製程參數，提升生產效率及能源使用率。
課程深入淺出，有物聯網技術基礎、Arduino開發環境簡介、智慧小夜燈設計與實作、ChatGPT的應用、自走車製作等內容，學員透過程式設計和軟硬體的整合，製作出隨不同條件閃爍的智慧小夜燈，並學會運用ChatGPT，隨著一個個指令，將資料條列整理、將程式自動修正，學員直呼很有趣。
營隊將展開兩天課程，首次移師北港，從課堂上發現大家對AI科技的想像大不相同，麥寮管理部副總經理蔡建樑指出，台塑企業積極辦理科學社團、科學營隊、科學園遊會，主要是期望營造輕鬆有趣的學習環境，讓學生有機會透過科技的想像與現實碰撞，腦力激盪出不一樣的火花，未來主動迎戰科學，學出自信也學出快樂。
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