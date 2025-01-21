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高雄部分學校沒領到蛇年開運小紅包很生氣 教育局回應了

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
蛇年開運小紅包很夯很搶手。記者郭韋綺／翻攝
蛇年開運小紅包很夯很搶手。記者郭韋綺／翻攝

高雄市小學昨天結業式，每位學童都領到吉伊卡哇小提燈，原本說好蛇年開運小紅包同步發放，結果部分學校沒領到，一名國小老師向本報投訴，學童沒領到小紅包，引來家長質疑「暗槓」，氣憤市府誇海口卻跳票，讓老師背黑鍋。教育局回應，小紅包採購短缺約1成，已請廠商趕工，過年前會發。

「捅蜂窩後卻要全市老師擦屁股，沒道理！」投訴老師抱怨說，班班有鮮奶已經很困擾，現在又班班有提燈、班班有紅包，每次都喊口號，真的很受不了。

該名老師說，市府開記者會信誓旦旦說寒假前會發，每個小朋友都會拿到，然後轉身卻要承辦人偷偷摸摸通知各校，小紅包年後才到貨，小紅包是過年的祝福，過年後才發，就有時間差了。

不僅如此，家長不滿孩子怎麼只有提燈沒有小紅包，市府話說這麼滿最後沒做到，卻要讓第一線老師承受砲火，「請教育局自己去跟家長解釋」。

教育局表示，小提燈都已全數發放，只有少數學校沒拿到小紅包，粗估約短缺1成左右，由於廠商配送不及關係，現在追加數量趕製當中，貨一到會馬上發送，過年前即可拿到。

蛇年開運小紅包很夯很搶手。記者郭韋綺／翻攝
蛇年開運小紅包很夯很搶手。記者郭韋綺／翻攝

教育局 紅包 蛇年

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