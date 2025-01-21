性平小扎根 北市編百萬補助性平桌遊給公私立幼兒園

狼師不當對待的事件頻傳，外界認為孩子性平教育應從小扎根，學會如何保護自己，北市教育局與學者合作，研發7套桌遊，盼讓性平教育以寓教於樂方式融入幼兒園課程，今年更編列逾百萬預算，預計114學年起提供其中兩款桌遊給北市700多所公私立幼兒園。

教育局長湯志民認為，幼兒期是建立性平意識的關鍵時期，開始運用語言和符號來理解世界，建立對自我的認知，而為讓孩童可以建立性平基礎意識，特別與台北市立大學教授劉淑雯合作，帶領教師團隊，依據幼兒認知發展階段開發「聲援昆蟲女孩」與「影響台灣的名人獎」等兩套性平教育桌遊。

湯志民說，小學以上的學程都有相關性平教育課綱，但幼兒園沒有既定的課程內容，經過討論後認為性平教育應向下扎根，今年編列百萬元預算，要將這兩套桌遊，發放至北市700多所公私立幼兒園，讓園所可將桌遊融入課程中，兩款桌遊會以繪本故事為基礎，帶領小朋友從故事了解性平觀念，用遊戲過程將觀念植入腦海。

兩款遊戲分別由中正幼兒園及南港幼兒園開發，「聲援昆蟲女孩」主角是熱愛小動物的女孩，因性別被旁人影響放棄興趣，最後在母親等尊重與肯定，找回自我認同純真信念，遊戲中學童收集昆蟲圖卡，並可透過聲援環節與他人溝通，完成任務。

「影響台灣的名人獎」則是列出打破職業刻板印象的名人包含前總統蔡英文、羽球天后戴資穎、服裝設計師吳季剛、編舞家林懷民等透過牌卡配對，讓孩子認識這些名人，明白個人發展不受性別限制。