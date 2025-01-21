台灣國際科學展覽會開幕 29國、658師生與會歷屆最多

台灣國際科學展覽會今天開幕，今年包括我國在內共有29國家參與，共658位師生、233件優勝作品進入決賽，是科學展覽會邁入23年以來，最多的一次。

今年比賽會場設置於科教館地下一樓科學展演探索基地，主辦單位也舉辦作品公開展覽，參展學生將在1月24日於作品前，解說參展作品研究內容及心得。1月25日上午10時舉行頒獎典禮，屆時將揭曉本年度國際科展最高榮譽青少年科學獎。

教育部政務次長張廖萬堅表示，台灣的青年科學家們陸續在世界級科技展覽會大放異彩，以去年來說，總計從台灣國際科展選拔代表參加11項國際科學展覽會，即獲包含4金、3銀、5銅等18個獎項，成績傲視國際，也讓世界見證我國中等學校科學教育及科學基礎研究之實力。

科教館館長劉火欽表示，今年除舉辦大師有約講座、交流坊之外，也安排學生遊覽台灣在地景點，認識文化，感受台灣的活力。

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