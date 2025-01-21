性平觀念從小扎根 北市將普發桌遊教材給幼兒園

北市教育局表示，為讓性平觀念落實到校園，全面推動性平桌遊融入幼兒園課程；「聲援昆蟲女孩」「影響台灣的名人獎」2套桌遊今年9月將普發到700多所公私立幼兒園。

北市教育局指出，因國小、國中、高中等階段都有性平課綱，也有規定要上滿時數，教材的研發較多元；相較之下幼兒園教師要研發教材較困難。

教育局說，幼兒教育階段，台北市立大學教授劉淑雯帶領團隊，依據幼兒認知發展階段開發「聲援昆蟲女孩」與「影響台灣的名人獎」等2套特色性別平等教育桌遊，深受教保員好評，將於今年9月全面發放至北市700餘所公私立幼兒園。

「聲援昆蟲女孩」由中正幼兒園所帶領研發，導讀繪本時可覺察到熱愛小動物的女主角，因性別被旁人的指指點點後放棄興趣，最後又透過母親與旁人的尊重與肯定，找回自我認同的純真信念。

遊戲時，在森林移動收集昆蟲圖卡過程，可學會辨識昆蟲特徵與加強記憶外，同時也能在聲援環節練習自我情緒表達和他人溝通方式；昆蟲圖卡位置可以自由變換，讓每次遊玩都是一次新體驗。

「影響台灣的名人獎」桌遊是由南港幼兒園所帶領研發，名人卡牌包含前總統蔡英文、羽球天后戴資穎、服裝設計師吳季剛、編舞家林懷民等，透過牌卡配對，讓孩子更加了解打破職業刻板印象的名人，並明白個人發展不受性別限制；為此還特別開發「點讀筆」模式，讓幼兒們平時也可以透過聆聽名人介紹而自主學習。

教育局長湯志民表示，幼兒期是孩子建立性別平等意識的關鍵時期，幼兒開始透過語言和符號理解世界，對自我與社會的認知逐漸成形。

湯志民指出，北市於幼兒園階段創全國之先，推動性別平等議題融入桌遊，以繪本故事為基礎，強調自我保護意識與尊重他人界線，更積極打破傳統性別刻板印象，引導幼兒理解性別的多元性。