台灣國際科展開幕 29國、658師生與會歷屆最多

台灣國際科學展覽會今天在科教館開幕，有29個國家或地區、658名師生與會，是歷屆最多，共有233件優勝作品進入決賽。

台灣科學教育館發布新聞稿指出，台灣國際科學展覽會邁入第23年，29個國家或地區的師生齊聚科教館，參加近1週的科學競賽；今年也安排大師有約講座、科學之旅、文化之夜等活動，並融入台灣年節氛圍，另外還安排參訪新北鶯歌、三峽，讓參賽師生認識台灣在地文化。

教育部政務次長張廖萬堅在開幕典禮致詞時提到，台灣的青年科學家陸續在世界級科技展覽會大放異彩，去年從台灣國際科展選拔代表參加11項國際科學展覽會，斬獲多個獎項，讓世界見證台灣中等學校科學教育及科學基礎研究的實力。

張廖萬堅表示，推動優質的科學教育一直是教育部積極努力的目標，透過台灣國際科學展覽會競賽，希望培養台灣學生的世界觀，今年很高興國內外參與師生數再創歷年新高，顯示台灣國際科展已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。

科教館自去年起與農業部茶及飲料作物改良場合作，在館內設立「台灣茶文化傳習所」，今年台灣國際科展大師講座也安排專家介紹茶改場的主要功能、核心研究領域，以及台灣的專業技術發展如何助力推動茶產業的永續，演講中還將結合奉茶體驗，讓國外師生體驗品茗之道。

另外，規劃「台灣特色茶國際班」，讓參賽的國外隊指導老師在等待學生比賽期間，能感受台灣特色茶及茶文化體驗，了解從茶園到茶桌的過程，並可品茗特色茶香，認識台灣茶分類分級、AI風味選茶智慧系統等，深入瞭解台灣茶文化。

科教館指出，比賽會場設置於科教館地下1樓科學展演探索基地，為提升國內學生觀摩學習機會，擴大舉辦作品公開展覽，國內外參展學生將在24日上午9時至下午4時親自解說參展作品研究內容及心得，歡迎對科學研究有興趣的師生到科教館交流。