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寫台灣人突破困境歷程 楊双子：台灣文學值得投資

中央社／ 台北21日電
作家楊双子作品「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎。（中央社）
作家楊双子作品「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎。（中央社）

小說「臺灣漫遊錄」寫台灣人突破困境的心路歷程，獲美國國家圖書獎。作者楊双子說，台灣文學是一個整體，期待更多人知道台灣文學為何值得投資，盼透過體制增加被看見的機會。

根據國立台灣文學館（台文館）發布的新聞稿，台文館19日邀請楊双子與金翎以「從『臺灣漫遊錄』到Taiwan Travelogue——楊双子與金翎從原作到翻譯的對話」為題，分享她們在文學創作、翻譯及推向國際文學場域的所思、所聞。講座由曾經獲選「愛荷華國際寫作計畫」的作家黃崇凱主持。

「臺灣漫遊錄」透過多名翻譯者交錯呈現30年代台灣人試圖突破困境的心路歷程，楊双子表示，之所以用「翻譯框架」來構思小說，不但是為了從語言、時間、空間，增進當代讀者的理解，也是為了回應讀者感興趣的內容。

楊双子多部作品均選擇書寫1930年代，楊双子認為該年代現代化設施到位、文化蓬勃發展，並開始追求身體解放。她也以台灣第一名女記者楊千鶴的趣事為例，印證當時女性對婚姻以外的人生、職涯的追求，是真實存在的。

此次得獎，金翎的翻譯功不可沒。金翎表示，多虧這本書的翻譯框架，她才得以進行許多前衛的嘗試，在書中呈現楊双子、她的多重角度，她也有充分的理由加上「註腳」。

金翎說，希望透過華語、台語、日語的語言層次，英語讀者可以隨時體會到台灣當時文化與語言的複雜性；未來她將更專注於翻譯更多台灣文學、漫畫、童書，希望有機會提升這些作品在世界上的聲量。

黃崇凱表示，兩名作者的獲獎，打開人們對於台灣文學在世界文學位置的想像。「我們真的要珍惜，我們有完全的出版自由跟言論自由，這是我們繼續寫作下去的最大支持。」

台灣文學 楊双子 金翎

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