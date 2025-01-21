快訊

清泉崗基地悲劇…遭戰機發動機吸入身亡 當事人剛晉升士官長

庫克也不用「巧控滑鼠」…MacBook滑鼠推薦是什麼？網齊推3款可取代

拿不到綠卡了！川普簽署行政命令 旅美生小孩「這天起」將不再獲公民權

數位人文育才計畫開206門課 提升學生跨域能力

中央社／ 台北21日電
教育部推動數位人文創新人才培育計畫，過去兩年16校團隊共開設206門課，約7800人次學生修習。圖／聯合報系資料照
教育部推動數位人文創新人才培育計畫，過去兩年16校團隊共開設206門課，約7800人次學生修習。圖／聯合報系資料照

教育部推動數位人文創新人才培育計畫，過去兩年16校團隊共開設206門課，約7800人次學生修習，希望幫助學生在AI時代兼具跨域能力、數位技能與深厚人文素養。

教育部今天發布新聞稿指出，為了讓學生在AI時代兼具跨域能力、數位技能與深厚人文素養，教育部推動大專院校跨域課程的設計與轉型，更強調以人為本的人文人工智慧，希望成為幫助學生因應時代轉變的「變現力」。

教育部提到，以數位人文創新人才培育計畫為例，過去兩年16校團隊總共開設206門課，約7800人次的學生修習，這些課群在各校形成「數位人文創新學程」、「人工智慧跨域應用」等10個微學程，以及「數位人文與社會跨域」、「跨科際智慧應用」等11個學分學程。

另外，還有33門課程成為各校的校院系級必修課程，與全台74個產業單位或在地組織進行課程共授、專題合作。

師生共同創作的數位人文專案成果包括成功大學的「重返田野：數位振興西拉雅」，結合數位技術與人文關懷，探索西拉雅語復育方案；高雄科技大學的「可視化唐詩譯境-嫦娥」，結合生成式AI、譯後編輯與AI繪圖，創新呈現唐詩翻譯與詮釋等。

教育部表示，新一期的「數位人文跨域人才智慧領航計畫」將凝聚新獲補助的15校團隊力量，在數位科技與人文價值交融上扮演深化及擴散角色；各校將跨院系合作，設計「生成式影音創作」、「文化創意產業科技應用」等多元課程，透過科技工具促進學生的創新思維與問題解決能力。

計畫主持人、台灣師範大學講座教授蔡今中分享，學生的學習成果離不開教師的全心投入，對數位人文從陌生到精熟，帶動校園的轉型與創新活動，團隊師生共同描繪AI時代的數位人文教育願景，期望透過計畫的推動，為學生打造多元的學習環境，並鼓勵全國校院共享交流資源。

AI 團隊 教育部

延伸閱讀

英業達智慧醫療報喜！全自動化設備落腳大馬 加速搶單

MLB／道奇拚2連霸瘋狂砸錢 唯一團隊薪資超過3億美元球隊

本田從低端市場蠶食美國汽車產業 黃仁勳要求管理團隊讀「這本書」

114學測／決戰文組！數學Ｂ、社會科登場 應考注意事項一次看

相關新聞

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

台灣國際科學展覽會開幕 29國、658師生與會歷屆最多

台灣國際科學展覽會今天開幕，今年包括我國在內共有29國家參與，共658位師生、233件優勝作品進入決賽，是科學展覽會邁入...

寫台灣人突破困境歷程 楊双子：台灣文學值得投資

小說「臺灣漫遊錄」寫台灣人突破困境的心路歷程，獲美國國家圖書獎。作者楊双子說，台灣文學是一個整體，期待更多人知道台灣文學...

數位人文育才計畫開206門課 提升學生跨域能力

教育部推動數位人文創新人才培育計畫，過去兩年16校團隊共開設206門課，約7800人次學生修習，希望幫助學生在AI時代兼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。