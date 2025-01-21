國教盟公布青少年最關心10大議題 108課綱僅排倒數

國教盟青年部今日舉辦「這世代的心聲」記者會，發現從國小到高中，學生最關心的議題是如何分辨網路資訊。陪讀班老師表示，現在的孩子從小接觸網路，許多網路資訊如抖音內容會讓他們感到困惑。另外，國教盟理事長王瀚陽觀察，比起考試、課綱，學生更關注生活品質、育樂，才會讓108課綱相關議題在青少年關注度上排名倒數。

國教盟青年部公布2025年台灣青少年最關心的十大議題調查結果。調查顯示，在25個青少年所關注的議題中，排名第一的是「如何分辨網路資訊，預防詐騙和不正確的訊息」。仁親社區關懷協會陪讀班老師、國教盟青年部品牌公關長林韋伶表示，現在的孩子從小就接觸網路，但網路資訊真假難辨，讓許多孩子感到困惑，她就常遇到學生問她抖音的內容是否正確。

林韋伶認為，學校應加強假訊息分辨的教育，引導孩子如何分辨真偽，找到可信的資訊來源，避免被網路誤導。

根據調查，各年齡層青少年最關心的議題依序還包含菸品及藥物濫用、校園霸凌防治、維持校園乾淨整潔等。其中，尤其受到高中生關注的是加強打工的法律知識，避免落入陷阱或受到雇主不當對待。東吳大學學生、國教盟青年部策略規劃長王翊妃觀察，高中生逐漸成年、接觸社會，很想了解步入社會所需的基礎知識。此外，很多高職有建教合作機會，學生剛開始接觸職場時，若沒有法律知識恐怕會不知所措，需要更多這方面的宣導。

值得一提的是，王瀚陽觀察，比起課業、考試、課綱，孩子更關注的是生活品質、育樂、廁所設備，在意環境的品質。25個青少年關注議題中，「確保我能在108課綱下，有好的學習品質與適應力」僅排第21名。

台灣師範大學學生、國教盟青年部執行長李雨函表示，這項調查是由質性訪談所得25個青少年的關注議題中，票選出前10名議題。實際填寫問卷人數有8913人，採用線上問卷及紙本問卷並行，台灣的每個縣市都有學生參與調查，填答的國小學生有44.4％、國中35.2％、高中生20.3％。

李雨函指出，接下來會以調查結果為基礎，整理成完整報告，分送各縣市政府、官員、立委，讓青少年的聲音也能成為政策制定依據，CRC（兒童權利公約）保障兒童表意權的落實，不要只是大人期待的未來，而是孩子真正的聲音。