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113學年度全國語文競賽 竹市學子奪10面特優

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
113學年度全國語文競賽竹市奪10面特優佳績，代理市長邱臣遠（右八）、教育處長林立生（右二）、市議員林慈愛（左一）與10位獲獎者合影。圖／新竹市政府提供
113學年度全國語文競賽竹市奪10面特優佳績，代理市長邱臣遠（右八）、教育處長林立生（右二）、市議員林慈愛（左一）與10位獲獎者合影。圖／新竹市政府提供

113學年度全國語文競賽日前於花蓮縣展開，全國22縣市共4198名語文菁英齊聚一堂參賽一較高下，竹市代表隊以穩健的表現脫穎而出，奪下10項全國特優佳績。代理市長邱臣遠今頒獎勉勵參賽選手，感謝師生的努力與付出，並期許未來能持續在語文領域發光發熱，為新竹市再創佳績。

教育處表示，這次全國語文競賽分為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等五大組別，參賽選手均為各縣市的語文菁英。

竹市今年共73名選手參賽，其中10人表現優異獲全國語文競賽特優，分別為國語演說國中學生組陳禹彤、國語演說高中學生組劉育安、台灣客語情境式演說高中學生組胡芳語、台灣客語朗讀國中學生組廖昱翔、泰雅族語朗讀國中學生組曾祈恩、泰雅族語朗讀高中學生組許恩行、排灣族語朗讀國中學生組孔姵晴、排灣族語朗讀高中學生組鄭英睿、魯凱族語朗讀國小學生組馬亭婷，以及鄒族語朗讀國小學生組温邯森。

國語演說國中學生組的陳禹彤自小展現語言天賦，雖在國小時代表竹市參賽未能獲獎，但他不氣餒，持續磨練演說技巧，終於在這次比賽中奪下特優。

教育處說明，在客語、族語朗讀組中，選手們也展現出卓越的表現。台灣客語朗讀國中學生組廖昱翔去年因病失利，今年捲土重來，在母親陪同錄影練習，不斷修正下，終於以穩定實力奪得特優；泰雅族語朗讀國中學生組曾祈恩不僅是射箭好手，這次穿上老師特別準備的族服自信參賽，並透過視訊練習精進，最終獲特優脫穎而出。

此外，排灣族語朗讀高中學生組鄭英睿首次參賽，受弟弟影響以推廣族語為己任，在課業壓力下仍奪得特優；排灣族語朗讀國中學生組孔姵晴則以得獎姊姊為榜樣，今年如願延續榮耀。

邱代理市長指出，市府長期致力於語文教育，每年舉辦全市語文競賽的初賽與複賽，並提供專業賽前培訓，期望選手能在全國賽中發揮最佳實力，爭取佳績。市府也大力推動母語認證，其中原住民語提供最高1萬5000元的獎勵金，鼓勵族人積極考取認證，共同傳承珍貴的文化資產，推動族語永續發展。

小學生 新竹 語文競賽

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