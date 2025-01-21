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影／「分辨網路資訊、防止詐騙」 成為青少年最關心議題
國教盟青年部上午在台大校友會館，公布「2025年台灣青少年最關心的十大議題」調查，整體調查結果顯示「學習分辨網路資訊、防止詐騙」 (排名第1名)成為最受青少年關注的議題，遠超過「AI使用規則制定」，同時「加強菸害與藥物濫用防治」(排名第2名)緊隨其後，凸顯新興毒品與電子煙、加熱菸的威脅不僅滲透校園生活，也在同學間引發高度討論。
國教行動聯盟青年部在2024年12月11日至2025年1月10日，進行了全台首次針對國小、國中及高中學生的「2025 臺灣青少年最關心的十大議題」問卷調查，調查涵蓋25項經過實際訪談後統整的議題，針對青少年的生活、校園環境與社會參與進行多面向探索，力求全面反映中小學生需求與挑戰，「這是全台第一份多面向且大規模的青少年調查，充分展現了學生真實的心聲」。
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