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新北某公幼逼遲到童「撐牆倒立」？ 教育局稽查結果出爐

新北某公幼逼遲到童「撐牆倒立」？ 教育局稽查結果出爐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局今赴某公立國中附設幼兒園稽查。圖／新北教育局提供
新北教育局今赴某公立國中附設幼兒園稽查。圖／新北教育局提供

新北某公立國中附設幼兒園遭家長質疑，教保員體罰遲到幼童「撐牆倒立」。新北教育局今赴幼兒園稽查，與教保員逐一訪談後，經查是該園A班為鼓勵幼生準時到班，去年12月曾實施一次「小牛推車」，但與家長討論立即停止活動未再實施，而檢舉影片則是B班體能課撐牆活動，並未強迫幼生。

教育局說，經查該園A班級為鼓勵幼生準時到班，去年12月經師生討論決議，對較晚到班學生實施「小牛推車活動」，但只實施過一次，與家長討論立即停止，未再實施，也向家長解釋並致歉，該班級多數家長亦知悉並瞭解。教育局已督導該園應改善以正向積極的方式，鼓勵幼生參與晨光活動。

而檢舉影片拍攝為B班，今年1月體能課實施撐牆活動，是體能課程大肌肉活動的一環，未強迫幼生進行。教育局今日稽查，初步瞭解操作時間最長3分鐘，過程中間隔休息時間，是否不足或有操作失當，將請學校提出檢討報告。

教育局強調，對體罰不當對待零容忍，若有違法屬實將嚴懲不貸，有關撐體活動是否有強制施行、或老師是否有跨坐學生身上情事，將進入調查，由行政、專家組成調查小組調查釐清，若後續調查及認定結果有不當管教行為屬實，將嚴懲行為人最重60萬，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。

新北教育局今赴某公立國中附設幼兒園稽查。圖／新北教育局提供
新北教育局今赴某公立國中附設幼兒園稽查。圖／新北教育局提供

幼兒園 教育局 新北 體罰

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