新北某公幼逼遲到童「撐牆倒立」？ 教育局稽查結果出爐

新北某公立國中附設幼兒園遭家長質疑，教保員體罰遲到幼童「撐牆倒立」。新北教育局今赴幼兒園稽查，與教保員逐一訪談後，經查是該園A班為鼓勵幼生準時到班，去年12月曾實施一次「小牛推車」，但與家長討論立即停止活動未再實施，而檢舉影片則是B班體能課撐牆活動，並未強迫幼生。

教育局說，經查該園A班級為鼓勵幼生準時到班，去年12月經師生討論決議，對較晚到班學生實施「小牛推車活動」，但只實施過一次，與家長討論立即停止，未再實施，也向家長解釋並致歉，該班級多數家長亦知悉並瞭解。教育局已督導該園應改善以正向積極的方式，鼓勵幼生參與晨光活動。

而檢舉影片拍攝為B班，今年1月體能課實施撐牆活動，是體能課程大肌肉活動的一環，未強迫幼生進行。教育局今日稽查，初步瞭解操作時間最長3分鐘，過程中間隔休息時間，是否不足或有操作失當，將請學校提出檢討報告。