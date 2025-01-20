影／台灣幼童肌力低於荷蘭 學者：做家事是最好訓練

弘光科技大學幼兒保育系大四學生研究學前幼兒功能性肌⼒表現，發現台灣5至6歲幼童的8項功能性肌肉力量上的表現，顯著低於荷蘭同齡幼兒。

幼保系助理教授許紋華分析，台灣家長太寵寶貝幼童，上學幫忙背書包、提餐袋，在家不讓他們學習做家事有關。台灣義務教育從6歲開始，荷蘭從5歲到16歲都是免學費的義務教育，該國兒童快樂指數全球第一。而世界各國對幼童肌力研究，以荷蘭成果較成熟且有標準作業，值得參考學習。

物理治療系副教授黃維彬與許紋華，共同指導幼保系大四學生呂瑜軒、林佳霓、劉懿恩、龔詩晴、賴汶翎研究的專題「學前幼兒功能性肌⼒表現：以中部三所幼兒園為例」，獲得這學期全校多元專題製作計畫競賽簡報組跨域專題第一名。

學生指出，國內幼兒園推動每天應有30分鐘進⾏出汗性⼤肌⾁活動，卻較少有研究調查其肌⼒表現的成效；國內尚未建⽴幼兒肌⼒表現的常模，兩位指導老師建議下，使用發展相當成熟的荷蘭功能性肌⾁⼒量常模，到中部三所幼兒園，為105名幼童進行功能性肌⼒測量，希望建⽴功能性肌⾁⼒量標準化測量步驟，提供幼兒園教師運⽤。

功能性肌⼒測量8大項目為上⼿投擲、下⼿投擲、胸前投擲、⽴定跳遠、坐站30 秒次數、舉放箱⼦、橫向上下、樓梯測試。

學生們分享說，在幼兒園老師協助下，為幼童測量最困難的是舉放箱⼦、橫向上下這兩個項目，舉放箱⼦測量時，幼童要把裝有3公斤重沙袋箱子，舉放到⽊箱頂部，多數小朋友顯得比較吃力；橫向上下測量時，幼童要在樓梯與地⾯重複來回上下，並在30秒內完成，並計算次數，因幼童常出現動作不正確，需要重複測量。

學生呂瑜軒、賴汶翎表示，將台灣中部105名幼童⼋⼤測量項⽬測量結果與荷蘭常模⽐較，發現台灣5歲幼兒在所有8項功能性肌肉力量上的表現，顯著低於荷蘭同齡幼兒，差距最⼤的是胸前投擲和舉放箱⼦。

到6歲，台灣幼兒在下手投擲和⽴定跳遠上略優於荷蘭，但在其他指標仍明顯落後，如上⼿投擲、胸前投擲，分別只有荷蘭的62.42%和78.50%。整體⽽⾔，台灣幼兒在功能性肌肉力量上的表現普遍低於荷蘭，尤其在肌耐⼒和全⾝協調能⼒⽅⾯存在明顯差距，值得進⼀步研究探討如何改善。

許紋華分析指出，台灣幼童胸前投擲、舉放箱⼦、上⼿投擲肌力低於荷蘭同齡幼童，和台灣家長較少讓幼童做家事、提東西或重物有闗，改善肌力可以從在家訓練孩子做家事開始，像洗衣服提洗衣籃、拖地提水桶都可以提升肌力，過年前要大掃除，是開始訓練的最好時機；另外上學時，阿公、阿嬤或父母總是幫忙背書包、提餐袋，應該讓幼童自己背、自己提，訓練幼童肌力要從日常生活做起。