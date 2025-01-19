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台捷教育新里程碑 啟動「台灣講座」促進學術交流

中央社／ 布拉格19日專電

捷克代表柯良叡與捷克查理大學校長克拉利奇科娃7日簽署合作備忘錄，宣布「中華民國（台灣）講座」正式啟動，將在捷克推動台灣當代社會議題的跨學門課程和學術研究。

在捷克查理大學成立的「中華民國（台灣）講座」，未來將邀請來自台灣、歐洲與世界的專家學者舉辦台灣主題講座，探討台灣相關的政治、文化與經濟角色，擴大對台灣相關議題的瞭解，持續強化台捷兩國之教育交流。

在簽約儀式上，柯良叡表示，查理大學為捷克第一學府，文學院所屬的漢學系更在漢學研究建立深厚的學術基礎。本次合作有助雙邊透過多元視角，為台捷學術及文化研究開啟更多可能性，期盼未來「中華民國（台灣）講座」能進一步拓展合作領域。

此計畫是由台灣外交部所資助。自今年夏季學期起，將在查理大學開設當代台灣社會與文化的跨學科課程。查理大學校長克拉利奇科娃（MilenaKrálíčková）強調，這是捷台大學合作的一個重要進展。

查理大學漢學研究所所長扎德拉帕（LukášZádrapa）分享設立「中華民國（台灣）講座」的初衷，「學生們對當代台灣社會與文化議題的興趣日益濃厚，加上捷台關係的重要性與台灣的地緣政治意義不斷提升。」

扎德拉帕表示，此計畫的目標是為台灣研究在捷克的發展奠定基礎，以及推動學術進步。

外交部 捷克

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