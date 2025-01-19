聽新聞
0:00 / 0:00

第三人生大學 學者憂學保爭議

聯合報／ 記者張博瑞董俞佳／台北報導

教育部將於一一四學年度試辦「第三人生大學」計畫，以年滿五十五歲且具高中以上同等學力的國民優先。不過學界憂心，由於「高齡學生」也適用學生保險，恐連帶影響學保費用的攀升；中正大學副校長詹盛如則提醒，教育部該檢核承辦各校是否做好準備，以免發生爭議。

根據教育部統計，目前五十五歲以上民眾約八百萬人，且有半數未取得大學學位。為此，教育部將於一一四學年試辦「第三人生大學」計畫，預計有卅八所大專參與，首年招收一千五百到兩千人。修讀時間以十年為限。

一位校長擔憂，參與第三人生大學的學生，不分年紀，皆具學籍，因此也都適用學保。若學校採全部相同費率，只要高齡學生一收多，年輕學生的保費進而會受影響。

中信金融管理學院校長施光訓則認為，現在學生要負擔的學保本就不高，就算高齡學生將影響團保的費率計算，估計也不會增加太多，如若真的有造成學生負擔，學校不排除「自行吸收」。

詹盛如提醒，現行的學保條款規定，六十五足歲以上被保險人，保障範圍僅限意外事故，一般生病則不給付，教育部該檢核承辦各校是否做好準備。

對此，教育部解釋，第三人生大學採專班制，依附在大學系所之下，參與學生都有學籍，可適用學生保險。依照大學法規定，大專校院學生團體保險契約訂定屬學校權責，由學校自行委託保險公司辦理。

教育部

延伸閱讀

整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

114年大學學測 自然科試題與解答

數位學伴計畫運用AI學習 21所大學參與、1429名學生受惠

114年大學學測 數學A試題與解答

相關新聞

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

第三人生大學 學者憂學保爭議

教育部將於一一四學年度試辦「第三人生大學」計畫，以年滿五十五歲且具高中以上同等學力的國民優先。不過學界憂心，由於「高齡學...

雲南傈僳族闊時節新奇 蘇俊賓以雲南姑爺推廣文化地標

桃園市副市長蘇俊賓今天至平鎮區忠貞文化園區出席2025年闊時節活動，他以「雲南的姑爺」體驗雲南少數民族傈僳族傳統椿粑粑與...

日本直島藝術大師秋元雄史跨海操刀 南美館2025國際展有亮點

台南市美術館於新春前夕宣布一項振奮人心的消息，2025年度的國際展覽計畫之一，將邀請曾任金澤21世紀美術館館長的國際知名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。