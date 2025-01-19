第三人生大學 學者憂學保爭議

教育部將於一一四學年度試辦「第三人生大學」計畫，以年滿五十五歲且具高中以上同等學力的國民優先。不過學界憂心，由於「高齡學生」也適用學生保險，恐連帶影響學保費用的攀升；中正大學副校長詹盛如則提醒，教育部該檢核承辦各校是否做好準備，以免發生爭議。

根據教育部統計，目前五十五歲以上民眾約八百萬人，且有半數未取得大學學位。為此，教育部將於一一四學年試辦「第三人生大學」計畫，預計有卅八所大專參與，首年招收一千五百到兩千人。修讀時間以十年為限。

一位校長擔憂，參與第三人生大學的學生，不分年紀，皆具學籍，因此也都適用學保。若學校採全部相同費率，只要高齡學生一收多，年輕學生的保費進而會受影響。

中信金融管理學院校長施光訓則認為，現在學生要負擔的學保本就不高，就算高齡學生將影響團保的費率計算，估計也不會增加太多，如若真的有造成學生負擔，學校不排除「自行吸收」。

詹盛如提醒，現行的學保條款規定，六十五足歲以上被保險人，保障範圍僅限意外事故，一般生病則不給付，教育部該檢核承辦各校是否做好準備。

對此，教育部解釋，第三人生大學採專班制，依附在大學系所之下，參與學生都有學籍，可適用學生保險。依照大學法規定，大專校院學生團體保險契約訂定屬學校權責，由學校自行委託保險公司辦理。