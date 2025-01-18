快訊

預算若遭大幅刪凍 內政部指恐有7.5萬戶難獲房租補貼

黃仁勳「TEAM TAIWAN」午宴 大老們吃什麼？滿桌功夫菜價格出爐

鄭英耀：助小家庭安心 公幼2歲專班今年再增100班

中央社／ 台北18日電

近年家長對2歲子女的托育需求大增，教育部鄭英耀今天表示，為了讓小家庭放心工作，今年將再增加100班的公幼「2歲專班」，讓孩童在健康、安全、友善的環境成長。

行政院長卓榮泰啟動「部部向前行，台灣大前進」行動，預計透過專訪各部會首長，探討重點政策並說明政策規劃，今天在臉書等社群釋出首集專訪教育部長鄭英耀影片，議題觸及托育、青年海外圓夢計畫等，明天將釋出訪問國發會政策內容。

托育部分，政府近年補助公共化幼兒園設置「2歲專班」，民國106年至今累積增設1160班，提供1萬7000個名額。卓榮泰詢問，2歲專班很受歡迎，未來如何加強。鄭英耀回應，教育部過去將重點放在3歲至6歲孩童的照顧，近年轉向鎖定2歲子女的托育需求，去年度2歲入園率也已達54.5%。

鄭英耀指出，今年將再增加100班的公幼「2歲專班」，讓孩童在健康、安全、友善的環境成長，也讓小家庭能放心工作。

至於青年百億海外圓夢計畫，鄭英耀說明，他來自經濟弱勢家庭，從來沒有想過出國，但政府此次的規劃，提供年輕人未來發展的希望，讓15歲至30歲青年可以申請參與築夢工場組、海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，透過自主提案或是參與國際組織交流，進行2週至1年的圓夢行動。

托育 教育部 鄭英耀

延伸閱讀

卓榮泰赴金慰勉海巡 視察太武山、小三通

中部學子有福了！ 沙鹿高工成立智慧自動化教學中心

秋後算帳？教師批「班班有鮮乳」疑遭下令調查 教育部長回應了

教育政策挨批打馬虎、藍委欲凍特別費 教育部長親曝用途

相關新聞

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

雲南傈僳族闊時節新奇 蘇俊賓以雲南姑爺推廣文化地標

桃園市副市長蘇俊賓今天至平鎮區忠貞文化園區出席2025年闊時節活動，他以「雲南的姑爺」體驗雲南少數民族傈僳族傳統椿粑粑與...

日本直島藝術大師秋元雄史跨海操刀 南美館2025國際展有亮點

台南市美術館於新春前夕宣布一項振奮人心的消息，2025年度的國際展覽計畫之一，將邀請曾任金澤21世紀美術館館長的國際知名...

勵志中學學生躁動 主任揮拍臉頰矯正署認無過當 監察院糾正

勵志中學112年發生學生躁動事件，監察委員葉大華今天表示，調查發現，當時處理此案的學務主任曾揮拍學生臉頰，涉及負面強制力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。