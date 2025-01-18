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雲南傈僳族闊時節新奇 蘇俊賓以雲南姑爺推廣文化地標
桃園市副市長蘇俊賓今天至平鎮區忠貞文化園區出席2025年闊時節活動，他以「雲南的姑爺」體驗雲南少數民族傈僳族傳統椿粑粑與擊銅鼓儀式，蘇俊賓表示，忠貞新村是桃園多元文化和觀光旅遊重要標誌，因滇緬文化獨具特色，更是全國矚目的文化地標。
中壢、平鎮交界的忠貞市場，聚集最多滇緬少數民族、異域孤軍後裔及最具滇緬文化特色，闊時節是雲南少數民族傈僳族年終最重要的節日，有如新年，蘇俊賓妻子與金三角文化基金會董事長王根深都是緬甸華僑，他以「雲南的姑爺」，參加闊時節活動如同回娘家過新年備感親切。
闊時節這一天，雲南少數民族傈僳族進行拜謝、許願，敲響銅鼓祈願傳統儀式，蘇俊賓親身體驗傈僳族傳統的椿粑粑與擊銅鼓儀式、表示，闊時節活動不僅是傈僳族人迎接新年習俗，更象徵著滇緬文化的傳承，讓大家更團結。
蘇俊賓說，忠貞新村因滇緬文化獨具特色，已經成為全國矚目文化地標，台中市長盧秀燕向他表達有機會至忠貞新村品嘗著名「米干」，顯見忠貞地區的滇緬文化、美食，不僅深受地方居民喜愛，更逐漸吸引全國目光，成為桃園在地多元文化與觀光發展的重要標誌。
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