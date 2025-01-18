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日本直島藝術大師秋元雄史跨海操刀 南美館2025國際展有亮點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市美術館公布2025年國際展覽計畫，與秋元雄史攜手團隊策展，展現日本當代工藝與藝術。圖／南美館提供
台南市美術館公布2025年國際展覽計畫，與秋元雄史攜手團隊策展，展現日本當代工藝與藝術。圖／南美館提供

台南市美術館於新春前夕宣布一項振奮人心的消息，2025年度的國際展覽計畫之一，將邀請曾任金澤21世紀美術館館長的國際知名策展人秋元雄史先生及其專業團隊，共同策畫以日本當代工藝與藝術為主題的特展。此次展覽將為台灣觀眾帶來嶄新的跨領域藝術視角，展現工藝與藝術的融合之美。

此次展覽計畫的靈感源自台南市與金澤市之間的深厚文化交流。2023年，南美館董事長趙卿惠及館長林秋芳曾率團造訪金澤，參觀金澤21世紀美術館及全日本唯一的手工藝藝術博會——KOGEI Art Fair Kanazawa，深刻體會金澤工藝的文化價值與蓬勃發展。隨後，南美館於2024年成功舉辦「台南╳金澤雙城論壇—工藝與藝術的碰撞」，該論壇不僅吸引廣泛關注，更深化了台南與金澤的文化連結，並開啟了新一輪的工藝合作與對話。

基於兩年來的豐富交流成果，南美館希望進一步擴大雙城合作的文化影響力。經過深入討論，決定邀請秋元雄史策畫「2025日本當代工藝與藝術」展（暫定展名），展期暫定於2025年10月舉行。秋元雄史曾是將直島打造成國際知名藝術之島的重要推手，並在擔任多所日本美術館館長期間，致力於推廣日本工藝的未來發展。他於2024年參與南美館的雙城論壇，為本次展覽奠定基礎。

南美館由董事長趙卿惠與秋元雄史完成合作契約的簽署，秋元雄史更帶領日本北陸工藝節計畫總監薄井寬與協同策展人高山健太郎前來台南，兩人同時也是日本NPO法人趣都金澤的核心成員。簽約儀式後，三位日方代表立即與南美館策展團隊進行場地勘查，展現對展覽的高度重視與期待。

本次展覽將以秋元雄史的策展視角，呈現日本當代工藝與藝術的多元面貌，並透過精彩的展品與設計，傳遞工藝世界的藝術美感與文化力量。南美館期待以這場重量級展覽，為民眾打造一場藝術與工藝的饗宴，敬請各界拭目以待。

知名策展人秋元雄史（左一）在南美館董事長趙卿惠（中）、南美館長林秋芳（右）陪同下進行場勘。圖／南美館提供
知名策展人秋元雄史（左一）在南美館董事長趙卿惠（中）、南美館長林秋芳（右）陪同下進行場勘。圖／南美館提供
台南美術館館董事長趙卿惠（左一）與國際知名策展人秋元雄史簽約合作「2025日本當代工藝與藝術」展覽。圖／南美館提供
台南美術館館董事長趙卿惠（左一）與國際知名策展人秋元雄史簽約合作「2025日本當代工藝與藝術」展覽。圖／南美館提供

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