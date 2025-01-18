勵志中學學生躁動 主任揮拍臉頰矯正署認無過當 監察院糾正

勵志中學112年發生學生躁動事件，監察委員葉大華今天表示，調查發現，當時處理此案的學務主任曾揮拍學生臉頰，涉及負面強制力，法務部卻認同勵志中學調查結果，指處置無過當，監院已為此糾正法務部矯正署怠於研訂完善制度。

葉大華今天透過新聞稿指出，勵志中學112年4月間發生某隔離學生從舍房內對著在走廊的學生潑水，引發多名學生騷動拍打隔離學生房門的躁動事件，此案經矯正署交付勵志中學調查，皆稱處理此事的學務主任是以「側面拍壓一下」的方式，制止躁動學生行為，處置作為尚無過當，也獲法務部認同。

葉大華說，但監察院實際勘驗監視錄影畫面及徵詢專家意見後發現，當時學務主任抵達現場時，其他管理員尚能控制場面，學務主任卻未先予隔離躁動學生，而是直接施以懲處，以左手快速揮拍學生的右臉頰，實涉及負面強制力。

她表示，此案凸顯調查過程中，缺乏對勵志中學學生的保護及外部監督機制，且矯正署未即時發揮督導責任，才會遭致校內外質疑不斷。

葉大華提醒，一線矯正人員的應對需要細緻指引，更需要訓練與激勵支持矯正人員，才能成就少年，而目前少年矯正學校法制與實務未符，行政院應督促法務部及教育部確實檢討改進，以維少年最佳利益。

監察院司法及獄政委員會15日已通過葉大華所提調查報告，糾正法務部矯正署針對疑涉霸凌、不當管教事件怠於建立「以少年為處遇主體」的調查處理機制，無法確保事件調查過程的公平性及維護學生權益，導致勵志中學調查過程處理不當，同時也要求法務部導正矯正學校人員的應對行為，並積極落實矯正人員的訓練及激勵措施。

勵志中學前身為法務部矯正署彰化少年輔育院，民國110年8月1日改制為矯正學校，全名更為「勵志中學」。