快訊

影╱史上首次拍到！他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

千人狂奔進場要吃夜市王！夢時代廣場塞爆看不到盡頭

無路可退還是誇大病情？ 趙露思25日成都復工引揣測

僑生專班教育展馬尼拉登場 僑界反應熱烈

中央社／ 馬尼拉18日專電

菲華文教服務中心今起舉辦為期2天的僑務委員會僑生專班聯合招生教育展，協助菲律賓僑生了解台灣教育特色與發展機會，並提供升學資訊，僑界反應熱烈。

菲華文教服務中心是僑委會駐菲服務單位，教育展於18日、19日在馬尼拉自由大廈辦理，今天上午舉行開幕儀式，駐菲代表周民淦、馬尼拉經濟文化辦事處董事卡塔潘（Reynaldo Catapang）、教育界人士、僑生與家長出席。

周民淦鼓勵僑生畢業後留在台灣高薪就業，或回到菲律賓創業，為自身與社會創造更多價值，並相信透過專班計畫，僑生能充分發揮潛力，翻轉人生，為社會作出貢獻。

他也提醒，僑委會嚴格監管招生過程中可能涉及的人力仲介行為，若發現相關情事，涉案學生將被要求離開台灣，盼家長和僑胞共同杜絕此類事件發生，保障僑生合法權益。

卡塔潘相信專班計畫能進一步促進台菲之間的文化與教育交流，承諾馬尼拉經濟文化辦事處將全力給予支持。

菲華文經總會常務委員黃仲廷盼通過教育展，吸引更多學生赴台享受友善氛圍與豐富學術資源；菲律賓華文學校聯合會常務理事黃思華分享了到台灣求學的4大優點，包括優質教育、創新環境、文化沉浸以及獎學金支持。

教育展分為「3+4產學攜手合作僑生專班」及「四年制產學合作學士班」兩部份，計有桃園市世紀綠能工商、新北市樹人家商、中國科技大學、南開科技大學等19所台灣學校參展，與僑生一對一諮詢。

「3+4產學攜手合作僑生專班」透過「3年技術型高中 + 4年科技大學」的完整教育體制，為僑生提供學習專業技能的機會，同時也幫助僑生取得正式大學文憑，為未來的就業與創業鋪路。

「四年制產學合作學士班」強調實作與知識並重，提供高額獎學金、全方位照護與實習就業機會，幫助僑生在學期間獲得專業技能及實務經驗。

僑生及家長反應熱烈，截至中午已有超過400人到場詢問，估計兩天可吸引大約1000人觀展。

這兩個專班於2023年在菲律賓錄取250人，2024年增至近800人。

產學合作 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

菲律賓軍方：黃岩島填海為紅線 若侵犯將採緊急措施應處

中國大陸海警船持續靠近菲岸巡邏 菲：企圖製造新現狀

【專家之眼】郭部長智商堪慮？從購電菲律賓可見

菲稱陸「怪物」海警船出沒 專家：要習慣中方執法強度提升

相關新聞

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

數位學伴計畫運用AI學習 21所大學參與、1429名學生受惠

教育部推動數位學伴計畫，今年共有21所大學參與，以AI（人工智慧）等數位科技協助偏遠地區學童學習，共有117所國中小、1...

沉浸式展演 「光影繪動 走進故宮」台北101開展

故宮博物院「光影繪動 走進故宮」數位展，今天在台北101五樓双融域AMBI SPACE ONE開展。此展將透過沉浸式展演...

網友納悶課本「ㄛ」寫「呵」非「喔」是在笑什麼？ 教育部解惑

台灣人講話習慣在句尾加上「喔」、「欸」、「啊」、「耶」、「嘿」等表達情緒的語尾助詞。一名網友在Threads社群平台抱怨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。