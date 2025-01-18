僑生專班教育展馬尼拉登場 僑界反應熱烈

菲華文教服務中心今起舉辦為期2天的僑務委員會僑生專班聯合招生教育展，協助菲律賓僑生了解台灣教育特色與發展機會，並提供升學資訊，僑界反應熱烈。

菲華文教服務中心是僑委會駐菲服務單位，教育展於18日、19日在馬尼拉自由大廈辦理，今天上午舉行開幕儀式，駐菲代表周民淦、馬尼拉經濟文化辦事處董事卡塔潘（Reynaldo Catapang）、教育界人士、僑生與家長出席。

周民淦鼓勵僑生畢業後留在台灣高薪就業，或回到菲律賓創業，為自身與社會創造更多價值，並相信透過專班計畫，僑生能充分發揮潛力，翻轉人生，為社會作出貢獻。

他也提醒，僑委會嚴格監管招生過程中可能涉及的人力仲介行為，若發現相關情事，涉案學生將被要求離開台灣，盼家長和僑胞共同杜絕此類事件發生，保障僑生合法權益。

卡塔潘相信專班計畫能進一步促進台菲之間的文化與教育交流，承諾馬尼拉經濟文化辦事處將全力給予支持。

菲華文經總會常務委員黃仲廷盼通過教育展，吸引更多學生赴台享受友善氛圍與豐富學術資源；菲律賓華文學校聯合會常務理事黃思華分享了到台灣求學的4大優點，包括優質教育、創新環境、文化沉浸以及獎學金支持。

教育展分為「3+4產學攜手合作僑生專班」及「四年制產學合作學士班」兩部份，計有桃園市世紀綠能工商、新北市樹人家商、中國科技大學、南開科技大學等19所台灣學校參展，與僑生一對一諮詢。

「3+4產學攜手合作僑生專班」透過「3年技術型高中 + 4年科技大學」的完整教育體制，為僑生提供學習專業技能的機會，同時也幫助僑生取得正式大學文憑，為未來的就業與創業鋪路。

「四年制產學合作學士班」強調實作與知識並重，提供高額獎學金、全方位照護與實習就業機會，幫助僑生在學期間獲得專業技能及實務經驗。

僑生及家長反應熱烈，截至中午已有超過400人到場詢問，估計兩天可吸引大約1000人觀展。

這兩個專班於2023年在菲律賓錄取250人，2024年增至近800人。