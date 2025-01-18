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沉浸式展演 「光影繪動 走進故宮」台北101開展

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
故宮博物院「光影繪動 走進故宮」數位展，今天在台北101五樓双融域AMBI SPACE ONE開展。圖／故宮提供
故宮博物院「光影繪動 走進故宮」數位展，今天在台北101五樓双融域AMBI SPACE ONE開展。圖／故宮提供

故宮博物院「光影繪動 走進故宮」數位展，今天在台北101五樓双融域AMBI SPACE ONE開展。此展將透過沉浸式展演空間，帶觀眾走盡故宮典藏之巨幅畫作的磅礡之美。故宮博物院長蕭宗煌於開幕記者會表示，故宮是最早做新媒體藝術的博物館，希望能帶給觀眾不同的視聽體驗，並帶動藝文展演產業發展。

蕭宗煌在致詞時感謝台達電及双融域團隊，讓展覽有機會「走出故宮」。他說，故宮是最早做新媒體藝術的博物館，由4K、8K一直到AR、VR、MR及技術成熟後打造的「沉浸故宮」展覽。

故宮近幾年新成立的數位資訊室也定義為一個策展單位，打造的每一個數位作品都同時是數位展件，這次展出的「四季行旅」、「畫工遊踪」於2023年在故宮正館首次以沉浸劇場的方式展出，受限於故宮正館建築結構，未能完全盡現長卷畫作的氣勢，如今在專業的沉浸劇場展演空間中重現，期望能帶給觀眾不同於以往的視聽體驗，並藉此帶動藝文展演產業發展。

蕭宗煌表示，故宮文物數量豐富，將重要藏品做數位化處理，釋出了各約41萬幅100萬及600萬畫素圖像，歡迎博物館界多加利用，擴散故宮文物資源。本次在双融域以商業展的模式，創造出藝術的產業價值，由故宮的藝術資產激盪出與現代文創、科技產業結合的能量，更是故宮此次與双融域合作的願景與目標。

故宮說，「光影繪動 走進故宮」為故宮製作的「沉浸故宮」整展輸出，包括「四季行旅」、「畫工遊蹤」兩項劇目，前者以故宮典藏的山水畫作為主，以動畫演繹5件山水畫中的四季遞嬗；「畫工遊蹤」呈現義大利傳教士郎世寧（Giuseppe Castiglione，1688-1766）多件作品，及受其畫風影響的清宮器物，呈現18世紀東西藝術交流的璀璨篇章。

故宮介紹，此次展覽由高解析度投影與現代動畫技術重新演繹，在双融域的展演空間中投影出巨幅畫作，營造絕美畫境，也是現代數位藝術工作者的創意、技術與故宮典藏傑作的完美契合。此外也同場加映故宮製作的兩集「國寶娃娃入寶山」動畫，由國寶娃娃、玉辟邪與玉鴨三個主角帶出故宮文物的故事，寓教於樂。「光影繪動 走進故宮」將於今天起展出至2月9日，民眾可把握新春假期前往。

故宮院長蕭宗煌（左六）、台達電總經理譚怡中（右五）、双融域執行長黃宛華（左五）等人為展覽揭幕。圖／故宮提供
故宮院長蕭宗煌（左六）、台達電總經理譚怡中（右五）、双融域執行長黃宛華（左五）等人為展覽揭幕。圖／故宮提供

台北101 故宮 畫作 蕭宗煌

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